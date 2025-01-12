春節近 應景水果翻倍漲

嘉義市果菜市場年節前交易熱絡，量價齊揚，今年受極端氣候影響，果品產量少，應景柑橘、棗子、小番茄等價格翻倍漲；雲林縣斗六市茂谷柑主要產地，減產1至2成，量少價揚，市公所昨天舉辦展售活動，縣長張麗善提醒大家把握展售期間盡早採購。

果菜市場說，極端氣候果品產量少，柑橘、棗子、小番茄等價格翻倍漲，其中玉女小番茄平均價每公斤162元漲最多，太保市是全台最大產區，傳出裂果、著果不佳，產量銳減、批發商搶貨，產地價飆至每台斤250元，創近10年新高。

農糧署調查，水果價格偏高原因，去年颱風接連襲台，重創蔬果產區，果樹復耕期較長，預估4、5月產量價格才會回穩。

果菜市場交易量近日每天逾10萬公斤，均價每公斤71.1元，香蕉72元，茂谷柑48元，椪柑30元，酪梨92元，棗子破百元，進口蘋果美國產地占大宗。

承銷商說，果農看天吃飯，價格供需決定，買氣不錯，蘋果、棗子、洋香瓜、櫻桃、茂谷柑是熱門送禮水果。果菜市場為穩定市場行情，帶動買氣，推出進口及國產水果伴手禮盒販售。

雲林斗六市是茂谷柑主要產地，農曆年前採收，品質俱佳，價格比其他產地高出5%至10%，受颱風影響減產1至2成，量少價揚，買氣提升，農會估計銷售逾5成，市公所昨天舉辦茂谷柑展售，吸引不少消費者採購，部分熱銷果實尺寸甚至缺貨。

斗六市公所在膨鼠森林公園辦茂谷柑節，現場10餘家果農展售茂谷柑，並有斗六在地農產、年貨展售。果農莊志嘉說，今年價格看俏，依果實尺寸不同每台斤售價約50至100元。縣長張麗善、立委張嘉郡、斗六市代會主席胡克勤等人行銷，茂谷柑皮薄多汁，酸甜適中，是過年拜拜送禮最佳水果。