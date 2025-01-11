「新營波光好聲音」歌唱大賽 下月開唱還可參加摸彩

台南市政府去年首辦「新營波光節」獲好評，今年續辦 2月8日開幕，市議員蔡育輝認為去年行銷新營獲好評，今天宣布與市府合作13至25日在舉辦「新營波光好聲音」新營天鵝湖畔歌唱比賽。他說，歡迎大家來聽歌，為鼓勵參與活動期間天天「大摸彩」，獎品高達1300項「電視就至少7台」。

市府表示，新營波光節已列入台南3大地方光節品牌。今年將展至3月16日共37天，因天鵝湖上游有水利工程，今年展期較去年晚，不過夜間藝術裝置同樣精彩，將再次帶給大家難忘的聲光饗宴。

蔡育輝表示，台南縣市合併14年來大新營地區2萬多人人口流失，商機和地方發展跟著消逝，對比市區遊客如織，「大新營地區居民滿滿的落寞與悲傷，在他極力爭取下，去年第1屆波光節在新營天鵝湖舉辦，獲得極大的回響」。

他說，飽受好評的波光節將辦第2屆，市府團隊和許多地方人士關心、挹注資源，這次與市府及民間單位合力舉辦「新營波光好聲音」，希望為波光節打頭陣宣傳，活動13日起連續13天，傍晚5點到9點半天鵝湖廣場有不同的歌唱比賽，歡迎大家來聽歌。