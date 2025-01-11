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台南柳營科工區工廠大火 有害濃煙隨風飄影響大批民眾
台南市柳營科學工業區「SRF固體再生燃料棒」產製廠下午突然起火，火勢猛烈且廠區有大量易燃物品全面燃燒，冒出滾滾濃煙。因業者剛好辦尾牙、無人在廠內、公司保全及時逃離，起火原因不明。有害廢棄濃煙隨風飄散可能影響柳營區、六甲區及官田區，民眾應注意。
台南市環保局表示，業者去年就違法貯存廢塑膠、廢纖維等廢棄物違規、已開罰9次。業者今又疑因未妥善管理易燃性廢棄物及產品再度火災嚴重影響環境。除依法加重開罰外，也將廢止其「再利用業者」資格，現場災後遺留廢棄物也將限期業者盡速改善，避免二次汙染。
火警傍晚控制後消防員殘火處理中，因廠房內大量堆置的廢塑膠、廢紡織等易燃性物品快速燃燒，滾滾濃煙密布。環保局表示，下午獲報後立即成立應變小組並趕往現場，火災產生「大量且明顯粒狀汙染物」，已於下風處採樣檢測後續如檢測分析含有害空氣汙染物，將依空汙法開單加重告發處分，最高可處新台幣500萬元。現場災後廢棄物清理部分除要求業者盡快清除，並依法追究責任。
環保局表示，在現場監控空氣品質，並透過臉書及電視跑馬燈提醒可能受火災影響的區域居民注意防護。當時天氣狀況為西北風，多數汙染物隨對流向高空擴散，可能影響柳營區、六甲區及官田區，呼籲當地居民關閉門窗，並在必要外出時佩戴口罩，以做好自我防護措施。
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