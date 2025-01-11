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台南民俗文化實境遊戲 「守護台灣第一香」上線

中央社／ 台南11日電

台南文化資產管理處以民俗文化資產為主題，規劃一系列共6款具有解謎元素及文化解說實境遊戲，首款「守護台灣第一香」今天發表上線，讓玩家感受民俗文化魅力

台南市副市長葉澤山等人今天在西港慶安宮發表「守護台灣第一香」實境遊戲，實際參與遊戲互動情節，挑戰關卡，樂趣十足。

文資處指出，「守護台灣第一香」實境遊戲，以國家重要民俗「西港刈香」為主題，結合香科文化與實境解謎元素，玩家將化身為「鯤鯓偵探社」一員，與怪盜團「春仔花」展開智慧對決，搶先破解謎題，守護珍貴民俗秘寶。

文資處表示，台南作為台灣文化重鎮，市府有責任將珍貴民俗文化資產以創新有趣方式呈現，透過實境遊戲吸引更多年輕世代參與，讓文化資產在生活中被感受與傳承。

文資處實境遊戲計畫結合科技與文化，強調實地體驗重要性，以遊戲引導深入了解民俗活動背後文化內涵，讓玩家感受民俗文化魅力與價值。

實境遊戲系列其他5款也將陸續推出，分別是「東山吉貝耍夜祭」、「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」、「將軍苓仔寮保濟宮冬至送火王」、「安平鎮城隍廟公普」及「府城縣城隍夜巡」。

這些遊戲具備實境解謎與導覽解說功能，以GIS（地理資訊系統）環境作為遊戲平台，引導玩家走訪民俗場域，親近民俗文化資產，提高民俗活動興趣與認知，大幅提升文化場域互動深度，充分展現台南文化資產保存與活化具體成果。

「守護台灣第一香」今天上線，玩家無須額外付費、購買遊戲盒或下載APP，也不受手機作業系統限制，只要掃描QR Code登入網頁就可開始遊玩。

台南 文化資產 魅力

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