臺南楠西梅嶺梅花大爆發
照片取自臺南市政府
臺南梅嶺結合山巒雲海的壯麗景色，宛如人間仙境，當地業者表示今年的梅花花況為近年最佳，花期正值盛開階段。臺南市長黃偉哲特別邀請大家來楠西區走走，欣賞難得一見的梅花盛況，並品嚐農產入菜的自然美味，感受臺南在地的獨特魅力。
觀旅局表示，梅嶺有多條步道是健行勝地，一年四季更綻放不同的花海，現在正是梅花盛開期，福來百年老梅園、伍龍步道及觀音步道都是熱門的賞梅地點。梅花預計開花至農曆年節，惟花況易受天氣及溫度等因素影響，想追花的民眾務必提前安排行程，把握梅嶺梅花最美的時機。來梅嶺旅遊，建議民眾可以選擇坡度較為平緩親人的梅峰古道賞花、觀雲海，銜接同樣適合親子漫步的伍龍步道；若想挑戰較高難度的登山，不妨沿著梅峰古道再延伸，去到一線天步道，觀賞遠近馳名、台南三大奇景之一的「獵鷹尖一線天」景緻。
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