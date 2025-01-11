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嘉縣年貨市集開賣 翁章梁準備2000個紅包不夠發

中央社／ 嘉義縣11日電

嘉義縣一年一度的年貨市集今天在縣政府前廣場盛大開幕，200多個特色攤位吸引爆滿人潮，縣長翁章梁到場發放蛇年紅包，民眾大排長龍討吉利，2000包紅包發光光。

嘉義縣年貨市集上午開賣，邀超人氣料理YouTuber克里斯餐桌（Chris's Table）與知名樺榮海鮮餐廳比賽創意料理，展現嘉義在地農特產品魅力。

現場熱鬧滾滾，翁章梁也到場問候購物的民眾，並發放蛇年紅包，準備2000包竟不夠發。翁章梁接受媒體聯訪表示，嘉有好市集是嘉義縣一年一度的迎春盛事，不僅為地方產業提供舞台，也讓更多人感受嘉義的豐富資源與人情味，盼讓更多民眾了解嘉義特色，並將這份美好傳遞到全台各地。

文觀局指出，今年市集規模盛大，200多個特色攤位匯聚嘉義優鮮農特產品、再生產物、嘉義伴手禮、樂活文創、優質商圈、青年樂活、異國美食等攤位，讓民眾一次買齊年貨，還能抽好禮。

文觀局強調，年貨市集將持續到明天下午4時，請民眾把握購物時間。

嘉義 年貨 蛇年

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