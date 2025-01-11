歲末冬至 台南在地企業贈物資幫助弱勢
台南在地廠商尚余企業成立慈善基金會捐助弱勢民眾，今天與立成製麵一同舉辦低收入戶白米及物資發放活動。歸南北極殿則贈紅包與多項日用品給弱勢邊緣戶。
尚余企業1994年創立，專業出口貿易主要營業產品為螺絲、螺帽及各種五金製品，從貿易公司轉型成具生產實力集團企業，年出口總金額常年位居全國扣件業貿易商之冠。
歸南北極殿主委戴榮裕表示，五年前就任後年節發起濟助弱勢，這次發放給附近130個邊緣戶紅包2000元、品牌棉被與麵、米、豆油、沙拉油等日用品，除了他個人加碼紅包，也很感謝陳姓善心人士贊助，會持續幫助弱勢。
尚余企業成立基金會捐助清寒國小國中及高中職學生，每學年另針對台南市國、高中清寒學生頒贈獎學金。另為協助基層弱勢，農曆年前辦低收入戶白米及物資發放活動。這次「歲末傳愛 寒冬送暖」物資發放今年安南、中西、安平與南、北、東各區一、二、三款低收入戶5公斤裝白米、罐頭、沙拉油及立成製麵餐食券1份，約有3266戶受惠。
市長黃偉哲地區出席尚余企業弱勢族群捐助物資活動，感謝業者秉持企業社會責任，期盼活動達到拋磚引玉作用，公私協力助民眾暖心過好年。
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