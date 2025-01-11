快訊

駭人濃煙竄天！台南柳營工廠全面燃燒 灌救1小時無法控制

冷！北市發布「天氣警特報」 這3區恐現10度以下低溫

昔不挺藍白合？陳智菡親揭原因致歉 凌濤現身「釘孤枝」回應了

歲末冬至 台南在地企業贈物資幫助弱勢

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南尚余企業贈物資幫助弱勢。圖／市政府提供
台南尚余企業贈物資幫助弱勢。圖／市政府提供

台南在地廠商尚余企業成立慈善基金會捐助弱勢民眾，今天與立成製麵一同舉辦低收入戶白米及物資發放活動。歸南北極殿則贈紅包與多項日用品給弱勢邊緣戶。

尚余企業1994年創立，專業出口貿易主要營業產品為螺絲、螺帽及各種五金製品，從貿易公司轉型成具生產實力集團企業，年出口總金額常年位居全國扣件業貿易商之冠。

歸南北極殿主委戴榮裕表示，五年前就任後年節發起濟助弱勢，這次發放給附近130個邊緣戶紅包2000元、品牌棉被與麵、米、豆油、沙拉油等日用品，除了他個人加碼紅包，也很感謝陳姓善心人士贊助，會持續幫助弱勢。

尚余企業成立基金會捐助清寒國小國中及高中職學生，每學年另針對台南市國、高中清寒學生頒贈獎學金。另為協助基層弱勢，農曆年前辦低收入戶白米及物資發放活動。這次「歲末傳愛 寒冬送暖」物資發放今年安南、中西、安平與南、北、東各區一、二、三款低收入戶5公斤裝白米、罐頭、沙拉油及立成製麵餐食券1份，約有3266戶受惠。

市長黃偉哲地區出席尚余企業弱勢族群捐助物資活動，感謝業者秉持企業社會責任，期盼活動達到拋磚引玉作用，公私協力助民眾暖心過好年。

台南尚余企業贈物資幫助弱勢。圖／台南市政府提供
台南尚余企業贈物資幫助弱勢。圖／台南市政府提供
台南歸仁歸南北極殿贈物資幫助弱勢。記者周宗禎／攝影
台南歸仁歸南北極殿贈物資幫助弱勢。記者周宗禎／攝影
台南歸仁歸南北極殿贈物資幫助弱勢。記者周宗禎／攝影
台南歸仁歸南北極殿贈物資幫助弱勢。記者周宗禎／攝影
台南尚余企業贈物資幫助弱勢。圖／市政府提供
台南尚余企業贈物資幫助弱勢。圖／市政府提供

低收入戶 北極殿 紅包

延伸閱讀

影／煎蘿蔔糕不黏鍋！台菜餐廳教你「水養鍋」秘技

小姑規定「7外甥紅包」每人6000元！自己卻只包這數字 網友全看傻

債市紅包怎麼領？分析師推連續多次配息超過7％的00725B

第一千金芬蘭旅遊狼狽睡機場 豪擲百份紅包管理員也有

相關新聞

空拍看台灣／曾文水庫破紀錄持續滿庫 今年供水無虞

全台最大的曾文水庫去年有連續四個颱風挹注豐水，目前已經持續半年維持滿水位，刷新曾文水庫營運52年來的紀錄，水位滿到上游的...

注意！台南柳科工廠火警全面燃燒 環保局發布空汙警示

今天下午2時49分台南市柳營區發生工廠火警，消防隊已至現場控制火勢，目前風向為北風，可能影響空氣品質範圍為 柳營區、六甲...

歲末冬至 台南在地企業贈物資幫助弱勢

台南在地廠商尚余企業成立慈善基金會捐助弱勢民眾，今天與立成製麵一同舉辦低收入戶白米及物資發放活動。歸南北極殿則贈紅包與多...

台灣第一水庫虎頭埤風景區升級2.0版 增超夯「車露區」

有台灣第一水庫之稱的台南市虎頭埤風景區，已有上百年歷史，許多設施老舊，南市府觀旅局爭取前瞻計劃「升級」為2.0版，繼一期...

影／煎蘿蔔糕不黏鍋！台菜餐廳教你「水養鍋」秘技

嘉義縣年貨市集今天在情人公園開幕，有知名餐廳分享煎蘿蔔糕秘訣，要用「水養鍋」就能避免黏鍋；縣長翁章梁現場發放2000個蛇...

挺過颱風接連侵襲 福智教育園區開放玉米田採收湧近千人

位於雲林縣古坑鄉的福智教育園區占地10公頃，周遭盡是有機農園，校內學生去年種植0.6公頃的玉米，挺過颱風接連侵襲，今開放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。