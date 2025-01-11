台灣第一水庫虎頭埤風景區升級2.0版 增超夯「車露區」

有台灣第一水庫之稱的台南市虎頭埤風景區，已有上百年歷史，許多設施老舊，南市府觀旅局爭取前瞻計劃「升級」為2.0版，繼一期全齡遊憩場與生態步道後，再爭取二期虎埤泛月環景生態遊憩設施，在南岸打造包括探索露營區、雨豆樹廣場、南岸道路、三粒亭廣場及南洋杉廣場等，預計農曆年前啟用，新增最夯的露營車區等。

虎頭埤風景區擁有豐富的生態資源與人文歷史，被譽為「台灣第一水庫」，周邊串聯新化果菜市場、大目降文化園區、山上水道花園博物館、左鎮化石園區、新化老街及南168休閒觀光廊帶，是山區觀光的領頭羊。

為進一步提升虎頭埤的旅遊服務品質，市府爭取觀光前瞻工程，一期虎頭埤全齡式地景遊憩場域及林間親子環教生態步道，拆除老舊滑水道後，以減量設計增加自然空間，並善用既有基礎設施減少工程開支，設施包括迎賓入口、大地織網木柱區、綠丘滑草道及兒童遊戲場，並設置景觀廣場與親水棧道，讓遊客在安全友善的環境中欣賞湖光美景。

市府觀旅局持續爭取觀光前瞻計畫「虎埤泛月環景生態遊憩設施」工程，設施包括探索露營區、雨豆樹廣場、南岸道路、三粒亭廣場及南洋杉廣場等，即將在農曆新春前落成啟用，預計1月19日辦理開箱活動，邀請民眾提前體驗虎頭埤新露營區及水岸景觀設施。