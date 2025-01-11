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影／煎蘿蔔糕不黏鍋！台菜餐廳教你「水養鍋」秘技

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣年貨市集今天開幕，接連2天展售年貨及農特產，還有知名餐廳分享如何煎蘿蔔糕。記者黃于凡／攝影
嘉義縣年貨市集今天開幕，接連2天展售年貨及農特產，還有知名餐廳分享如何煎蘿蔔糕。記者黃于凡／攝影

嘉義縣年貨市集今天在情人公園開幕，有知名餐廳分享煎蘿蔔糕秘訣，要用「水養鍋」就能避免黏鍋；縣長翁章梁現場發放2000個蛇年紅包，年貨市集將連續2天展售，共有207個攤位吸引逾千名民眾選購，相當熱鬧。

高賓台菜海鮮餐廳總經理林添森說，煎蘿蔔糕不黏鍋的秘訣就是「水養鍋」，煎粿之前要熱鍋，先加水在鍋子內煮滾2分鐘，再把鍋子內的水全部倒掉，鍋子擦乾後倒入油，油熱後再將蘿蔔糕放下去煎，怎麼煎都不會黏鍋。

翁章梁還攜手YouTuber克里斯餐桌、知名樺榮海鮮餐廳現場烹煮年菜。克里斯餐桌端出泰式苦瓜鑲肉，將嘉義「不苦苦瓜包入肉餡」，加上香料創造酸辣風味；樺榮海鮮餐廳則端出厚切烏魚子和手工蝦捲，呈現海鮮鮮美風味。

翁章梁表示，嘉義縣年貨市集今年規模盛大，匯集207個特色攤位，包括嘉義優鮮產品、伴手禮、樂活文創、優質商圈、青年樂活、異國美食等攤位，還有書法名家揮毫免費春聯區、福袋搶購、海鮮競標，以及消費滿額抽好禮。

翁章梁今天在現場發放2000個蛇年紅包，吸引許多民眾一早就排隊等著領取，長長人龍宛如貪食蛇，翁章梁逐一發送，有民眾搶著跟他拍照，還有民眾領到紅包後，又繼續到隊伍後方排隊，5元蛇年紅包全都分送完畢。

嘉義縣年貨市集今天開幕，接連2天展售年貨及農特產，有207個攤位相當熱鬧。記者黃于凡／攝影
嘉義縣年貨市集今天開幕，接連2天展售年貨及農特產，有207個攤位相當熱鬧。記者黃于凡／攝影
嘉義縣年貨市集今天開幕，縣長翁章梁現場發出2000個蛇年紅包。記者黃于凡／攝影
嘉義縣年貨市集今天開幕，縣長翁章梁現場發出2000個蛇年紅包。記者黃于凡／攝影
嘉義縣年貨市集今天開幕，接連2天展售年貨及農特產，有207個攤位相當熱鬧。記者黃于凡／攝影
嘉義縣年貨市集今天開幕，接連2天展售年貨及農特產，有207個攤位相當熱鬧。記者黃于凡／攝影
嘉義縣年貨市集今天開幕，接連2天展售年貨及農特產，有207個攤位相當熱鬧。記者黃于凡／攝影
嘉義縣年貨市集今天開幕，接連2天展售年貨及農特產，有207個攤位相當熱鬧。記者黃于凡／攝影
嘉義縣年貨市集今天開幕，接連2天展售年貨及農特產，有207個攤位相當熱鬧。記者黃于凡／攝影
嘉義縣年貨市集今天開幕，接連2天展售年貨及農特產，有207個攤位相當熱鬧。記者黃于凡／攝影
嘉義縣年貨市集今天開幕，接連2天展售年貨及農特產，有207個攤位相當熱鬧。記者黃于凡／攝影
嘉義縣年貨市集今天開幕，接連2天展售年貨及農特產，有207個攤位相當熱鬧。記者黃于凡／攝影
嘉義縣年貨市集今天開幕，縣長翁章梁與知名YouTuber合作端出年菜料理。記者黃于凡／攝影
嘉義縣年貨市集今天開幕，縣長翁章梁與知名YouTuber合作端出年菜料理。記者黃于凡／攝影

海鮮 翁章梁 蛇年

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