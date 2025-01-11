聽新聞
0:00 / 0:00
空拍看台灣／曾文水庫破紀錄持續滿庫 今年供水無虞
全台最大的曾文水庫去年有連續四個颱風挹注豐水，目前已經持續半年維持滿水位，刷新曾文水庫營運52年來的紀錄，水位滿到上游的嘉義大埔情人公園及露營區到現在都還泡在水中，罕見的狀況讓許多遊客都嘖嘖稱奇，當地人也說從沒見滿水位這麼久的狀況，水利署南區水資源分署表示，預定今年供灌一期稻作及春季雜作，用水量約2億5000萬公噸，雖供水無虞但是還是提醒民眾節約用水
去年連續有凱米、山陀兒、康芮及天兔接連襲台，南部山區降下豪雨大量挹注水庫蓄水，加上上游持續有下雨，截至今天曾文水庫有效蓄水量5億1023萬公噸，蓄水率100%，烏山頭水庫及南化水庫都有近九成的蓄水量。南區水資源分署表示，曾文水庫滿水位情況經過預估可持續到1月下旬農曆春節過後，也刷新曾文水庫營運52年來的紀錄，對比四年前南部曾遭遇百年大旱，曾文水庫曾剩下不到10%的蓄水量，水庫底幾乎見底連汽車都可以開下去，真是不可同日而語。
曾文水庫持續滿水位半年，主要是去年雨水豐盈，加上全長約25公里曾文-南化聯通管工程完工，串聯曾文及烏山頭水庫系統及南化水庫系統，兩水庫相互支援，高雄旗山溪引水到南化水庫後，再送到烏山頭水庫，也挹注水庫水源，相對保留曾文水庫蓄水。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言