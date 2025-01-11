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空拍看台灣／曾文水庫破紀錄持續滿庫 今年供水無虞

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
全台最大的曾文水庫持續半年維持滿水位狀態，刷新曾文水庫營運52年來的紀錄，嘉義大埔風景區涼亭成水中孤島十分罕見。記者劉學聖／攝影
全台最大的曾文水庫持續半年維持滿水位狀態，刷新曾文水庫營運52年來的紀錄，嘉義大埔風景區涼亭成水中孤島十分罕見。記者劉學聖／攝影

全台最大的曾文水庫去年有連續四個颱風挹注豐水，目前已經持續半年維持滿水位，刷新曾文水庫營運52年來的紀錄，水位滿到上游的嘉義大埔情人公園及露營區到現在都還泡在水中，罕見的狀況讓許多遊客都嘖嘖稱奇，當地人也說從沒見滿水位這麼久的狀況，水利署南區水資源分署表示，預定今年供灌一期稻作及春季雜作，用水量約2億5000萬公噸，雖供水無虞但是還是提醒民眾節約用水

去年連續有凱米、山陀兒、康芮及天兔接連襲台，南部山區降下豪雨大量挹注水庫蓄水，加上上游持續有下雨，截至今天曾文水庫有效蓄水量5億1023萬公噸，蓄水率100%，烏山頭水庫南化水庫都有近九成的蓄水量。南區水資源分署表示，曾文水庫滿水位情況經過預估可持續到1月下旬農曆春節過後，也刷新曾文水庫營運52年來的紀錄，對比四年前南部曾遭遇百年大旱，曾文水庫曾剩下不到10%的蓄水量，水庫底幾乎見底連汽車都可以開下去，真是不可同日而語。

曾文水庫持續滿水位半年，主要是去年雨水豐盈，加上全長約25公里曾文-南化聯通管工程完工，串聯曾文及烏山頭水庫系統及南化水庫系統，兩水庫相互支援，高雄旗山溪引水到南化水庫後，再送到烏山頭水庫，也挹注水庫水源，相對保留曾文水庫蓄水。

全台最大的曾文水庫去年有連續四個颱風挹注豐水，目前已經持續半年維持滿水位，嘉義大埔情人公園及露營區彷彿成為水上公園。記者劉學聖／攝影
全台最大的曾文水庫去年有連續四個颱風挹注豐水，目前已經持續半年維持滿水位，嘉義大埔情人公園及露營區彷彿成為水上公園。記者劉學聖／攝影
曾文水庫目前已經持續半年維持滿水位，刷新營運來紀錄，從高點觀看可見水庫全滿。記者劉學聖／攝影
曾文水庫目前已經持續半年維持滿水位，刷新營運來紀錄，從高點觀看可見水庫全滿。記者劉學聖／攝影
全台最大的曾文水庫去年有連續四個颱風挹注豐水，目前已經持續半年維持滿水位，刷新曾文水庫營運52年來的紀錄，嘉義大埔情人公園的蔣公銅像成為水中孤島。記者劉學聖／攝影
全台最大的曾文水庫去年有連續四個颱風挹注豐水，目前已經持續半年維持滿水位，刷新曾文水庫營運52年來的紀錄，嘉義大埔情人公園的蔣公銅像成為水中孤島。記者劉學聖／攝影
全台最大的曾文水庫目前100%滿水位，對比四年前百年大旱水庫見底窘況不可同日而語，遠方可見曾文水庫壩頂。記者劉學聖／攝影
全台最大的曾文水庫目前100%滿水位，對比四年前百年大旱水庫見底窘況不可同日而語，遠方可見曾文水庫壩頂。記者劉學聖／攝影

南化水庫 曾文水庫 烏山頭水庫

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