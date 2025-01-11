空拍看台灣／曾文水庫破紀錄持續滿庫 今年供水無虞

全台最大的曾文水庫去年有連續四個颱風挹注豐水，目前已經持續半年維持滿水位，刷新曾文水庫營運52年來的紀錄，水位滿到上游的嘉義大埔情人公園及露營區到現在都還泡在水中，罕見的狀況讓許多遊客都嘖嘖稱奇，當地人也說從沒見滿水位這麼久的狀況，水利署南區水資源分署表示，預定今年供灌一期稻作及春季雜作，用水量約2億5000萬公噸，雖供水無虞但是還是提醒民眾節約用水

去年連續有凱米、山陀兒、康芮及天兔接連襲台，南部山區降下豪雨大量挹注水庫蓄水，加上上游持續有下雨，截至今天曾文水庫有效蓄水量5億1023萬公噸，蓄水率100%，烏山頭水庫及南化水庫都有近九成的蓄水量。南區水資源分署表示，曾文水庫滿水位情況經過預估可持續到1月下旬農曆春節過後，也刷新曾文水庫營運52年來的紀錄，對比四年前南部曾遭遇百年大旱，曾文水庫曾剩下不到10%的蓄水量，水庫底幾乎見底連汽車都可以開下去，真是不可同日而語。