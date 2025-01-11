挺過颱風接連侵襲 福智教育園區開放玉米田採收湧近千人

位於雲林縣古坑鄉的福智教育園區占地10公頃，周遭盡是有機農園，校內學生去年種植0.6公頃的玉米，挺過颱風接連侵襲，今開放鄰里居民一同採收，吸引近千人體驗食農教育，校方盼未來園區能成為護生、生命跟生態教育的分享基地。

福智教育園區今舉辦「有corn來幫忙嗎？」玉米田半日闖關體驗活動，邀請鄰里鄉親親子一同參加，透過食農教育五感體驗活動，近千名大人與孩子暫時擺脫3C產品的制約，在與大自然的互動中，學習分享、互助利他的價值觀。

「吃看看，很甜哦！」高中二年級的柯冠廷、鄧秉鈞熱情分享玉米田的種植過程，柯冠廷說，去年九月他們帶著學弟妹一起種下3.7萬株玉米，沒想到不久遇到山坨兒、康芮颱風侵襲，玉米苗被颱風吹得東倒西歪，所幸最後能順利生長。

玉米蟲多，學生在玉米田中間種植高麗菜、白蘿蔔，採互利共生種植方式，不噴農藥，友善種植方式，維持生態平衡，鄧秉鈞說，他們因為這樣的種植方式，第一次看到大瓢蟲幫忙吃小蟲。