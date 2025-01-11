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新化年貨大街邁入第14年 今年台南4場年貨大街接力上場

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
新化年貨大街。圖／資料照片／台南市觀旅局提供
新化年貨大街。圖／資料照片／台南市觀旅局提供

農曆年前採買年貨，台南市今年有4場年貨大街，即日起至1月26日接力輪番上陣，包括邁入第14年的新化年貨大街，還有在北區美國學校舊址、南區體育場及水交社共3場眷村年貨大街，方便民眾採買南北雜貨、美食、應節點心及伴手禮外，還有音樂、舞蹈等表演。

市府觀旅局表示，今年4條年貨大街讓民眾一次買好買滿，包括新化年貨大街從1月17日至22日，地點自新化老街延伸至新化大目降園區，是為春節前夕民眾採買年貨的重要聚集地之一，參與的攤商以台南在地店家、符合節慶商品及有食品業者登錄的績優廠商優先入選。

除了可以採購南北年貨、美食之外，更可以欣賞老街兩旁的巴洛克建築及新化武德殿及大目降園區的日式建築，逛老街若不過癮，可以再順遊新化瓜瓜園觀光工廠、新化果菜市場、新化虎頭埤園區及大坑休閒農場。

2025阿嬤你看眷村文化美食節9日登場至13日，地點在北區開南街道路周邊，是首次舉辦，為重現眷村美食特色與早期年節盛況，並隨著美國學校舊址被保留、「阿嬤你看市集廊道」的開放，結合在地台美合作及眷村記憶，以眷村美食(如獅子頭、北方麵食、糕餅、東坡肉、手工水餃等)、年貨(如臘肉、香腸、臘腸、肉乾、曬鹹魚、南北雜貨等)為元素，將近有100個眷村與年貨商品攤商，邀請街頭藝人及消費滿額摸彩等活動。

台南眷村年貨大街16日至20日，地點在台南市棒球場周邊，是台南最有歷史的年貨大街已有22年的歷史，在棒球場周邊擺滿南北貨、伴手禮、美食、小吃、年節應景商品等，還有街頭藝人、消費滿額摸彩等活動，並公益團體義賣、犬貓認養活動，讓活動熱鬧之外更別具意義，周邊還有水交社文化園區、五妃廟、哈赫拿爾森林等景點。

水交社文化季暨眷村年貨大街24日至26日，地點在南區水交社文化園區，結合在地曾經的眷村生活文化及美國空軍的歷史發展而成，除了年節應景美食、年貨、庶民小吃、音樂表演活動也還有文創共好市集、親子同樂、現場揮毫互動寫春聯、讓活動內容愈來愈豐富。

眷村年貨大街。圖／資料照片／台南市觀旅局提供
眷村年貨大街。圖／資料照片／台南市觀旅局提供

台南 年貨大街 眷村 美食

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