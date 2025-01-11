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地方橋梁老舊沒錢修 交通部：今起3年投入15億

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣還剩7座危橋急需拆除重建，這些危橋年限多數已近一甲子，橋梁結構毀損嚴重，已不堪使用，圖為台西N17橋。記者陳雅玲／攝影
雲林縣還剩7座危橋急需拆除重建，這些危橋年限多數已近一甲子，橋梁結構毀損嚴重，已不堪使用，圖為台西N17橋。記者陳雅玲／攝影

本報2023年獨家報導全台近3成需維修橋梁礙於地方政府財政困窘、缺工缺料等因素，無法如期完成維修，當時交通部一度允諾將全力協助，但仍有許多非交通部管轄的村里道路橋梁至今無法獲得補助，雲林縣就有6座橋梁急需補助拆除重建，交通部證實，將於今年起把村里道路橋梁納入改善範圍，預計3年投入15億元預算，讓全國不再有危險橋梁。

2022年雲林縣政府委託廠商檢測橋梁，共檢測1428座，有85座待維修，已陸續發包，目前僅剩18座，將於今年初完成維修，另有3座U4危橋改建中，交通工務局統計，雲林縣還剩7座危橋急需拆除重建，這些危橋年限多數已近一甲子，橋梁結構毀損嚴重，已不堪使用。

交通工務局長汪令堯表示，目前僅四湖海新橋由縣府轄管，重建總經費約1.36億元，中央核定補助1.15億元，地方自籌2100萬元，其他6座公所轄管包括台西鄉3座，口湖鄉、水林鄉、麥寮鄉各1座，因非屬公路總局的縣鄉道系統，至今尚未獲得補助，去年凱米颱風災後行政院長卓榮泰到雲林視察時，縣長張麗善曾當面請命，後交通部告知可提報中央補助，9月提報至今尚未獲得核示。

立委丁學忠日前邀交通部公路局副局長林聰利到雲林會勘，爭取村里道路橋梁也能納入補助範圍，林聰利表示，南方澳大橋事件發生後，全台橋梁總體檢，有部分村里道路橋梁是地方鄉鎮公所管轄，因為經費拮据無法改善，交通部將從今年起把村里道路橋梁納入改善範圍，預計3年投入15億元預算，補助全國地方政府改善，希望3年後全國沒有危險橋梁。

雲林縣長張麗善表示，非常感謝中央能夠核定針對大大小小的橋梁進行改善，希望能夠盡快獲得核定，讓地方盡速展開改善，確保用路人生命安全。

雲林縣還剩7座危橋急需拆除重建，這些危橋年限多數已近一甲子，橋梁結構毀損嚴重，已不堪使用，圖為台西N17橋。記者陳雅玲／攝影
雲林縣還剩7座危橋急需拆除重建，這些危橋年限多數已近一甲子，橋梁結構毀損嚴重，已不堪使用，圖為台西N17橋。記者陳雅玲／攝影

交通部 橋梁 雲林

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