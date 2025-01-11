擁有全台罕見「地下神宮」 台南虎頭埤祕境新化神社整修亮相

台南市新化區虎頭埤風景區內「新化神社」，建於日治昭和18年（1943年），神社歷經二代，是日治時期的重要宗教建築，園區內仍保存鳥居、御神橋、（手水舍）休憩所及參拜道階梯等珍貴遺跡，還有罕見地下神明避難所「地下神宮」更是一大特色，整修後重新亮相，假日有志工免費導覽。

虎頭埤有台灣第一座水庫之稱，建於1846年，由市府觀旅局經營，擁有自然生態景觀與豐富人文歷史，園區內的新化神社的遺構，列入台南市定歷史建築，市府爭取1500萬元經費修復，讓遊客到虎頭埤更能深度認識日治時期的文化和建築。

市府觀旅局表示，新化神社昔日外苑建有鳥居、御神橋、神職宿舍等，內苑則包括拜殿、本殿及地下神明避難所，雖因戰後土地更迭，多數建築已不復存在，但鳥居、御神橋、休憩所及階梯等珍貴遺跡都保留下來，

「鳥居象徵著人域與神域的分界」。市府觀旅局建議民眾可以從氣勢恢宏的鳥居出發，經過御神橋時，可留意橋柱上典雅的擬寶珠雕飾，接著沿著參拜道前行，路旁隨處可見第一代神社遺留的石燈籠基座和拜殿階梯遺跡；另昔日的紅厝是第二代神社的（手水舍）休憩所，整修後恢復原貌，日治時期的檜木屋架工藝得以完整保留，展現出獨特的建築之美。

園區內意外發現保存著全台僅存少數的神社地下結構，目前僅在圓山前身是台灣神宮也有，極為珍稀，經年累月埋在荒煙蔓草中，經文史工作者意外發現後，此次整修也解決部分樹木竄根及滲水等，加強結構，是深入探索神社歷史不可錯過的亮點。