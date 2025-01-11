快訊

英麥當勞700員工提告！性騷霸凌頻傳 17歲少女被迫「陪睡換排班」

教授嘆退學制停擺 「人人畢業潮」將侵蝕高教？

燒掉半個台北市！洛杉磯野火增至11死 加州州長邀川普來勘災

聽新聞
0:00 / 0:00

新興旅遊目的地冠軍！嘉市去年旅遊人次破2600萬 後勢看漲

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市位於阿里山林鐵起點為城市帶來觀光亮點。 圖／嘉市府提供
嘉義市位於阿里山林鐵起點為城市帶來觀光亮點。 圖／嘉市府提供

春節近，國人出國熱，國旅飯店訂房人數普遍下滑，嘉市府說，中華電信統計數據，去年到嘉市旅遊人次超過2600萬人次，帶動旅宿業績長紅，嘉市豐富人文風景獲海內外旅客青睞，近日獲數位旅遊平台Agoda評為台灣「2025新興旅遊目的地」之冠，紐約時報評選2025年「全球最值得去的52個勝地」，嘉義成全台唯一上榜景點，旅遊後勢看漲。

觀光新聞處長張婉芬說，嘉市今年迎來諸羅建城320+1年，是有悠長歷史、豐厚人文底蘊小城，不僅有美食、有景點，還有優質多元的旅宿可供選擇，吸引海內外來嘉旅行遊客。

張婉芬引述Agoda及「紐時」對嘉義旅遊評價，嘉市是阿里山林鐵起點，盛讚「這條全長71.4公里的鐵路，從南部嘉市出發載客到青翠的山脈高處」，從人文風貌到林相的景觀變化讓國際驚豔，Agoda也讚譽阿里山林鐵在展現台灣鐵道新美學的同時，從山腳到高山旅程提供探索山林的新玩法，嘉市區知名小吃火雞肉飯、沙鍋魚頭等美食，更成為吸引全球遊客來嘉邊玩邊吃的一大誘因。

市府每月提報觀光署觀光遊憩據點人次統計，去年文化路夜市、檜意森活村、城隍廟及蘭潭累積超過2646萬人次造訪，顯見來嘉旅遊的熱度，今年市立美術館、嘉義公園納入旅遊人次統計，旅遊人次可望再增加千萬人次，不僅成為雲嘉嘉最熱門旅遊首選，也成為海外遊客最夯旅遊目的地。

歡迎民眾新年來義走春感受熱鬧人氣，歡迎旅客用最「潮」的玩法，至「嘉市觀光旅遊網」專頁查詢（https://reurl.cc/kq6ZNr）「嘉市潮選店2.0」，走訪涵蓋「咖啡茶屋」、「跨界料理」、「風格選物」、「職人手作」、「書店文具」等類型的潮店，用新的方式打開這座城市。

嘉義市文化路夜市有眾多吸引遊客的美食。圖／嘉市府提供
嘉義市文化路夜市有眾多吸引遊客的美食。圖／嘉市府提供
嘉義市國際管樂節吸引人潮。 圖／嘉市府提供
嘉義市國際管樂節吸引人潮。 圖／嘉市府提供
嘉義市光織影舞閉幕滿滿人潮。 圖／嘉市府提供
嘉義市光織影舞閉幕滿滿人潮。 圖／嘉市府提供
今年嘉義市市立美術館、嘉義公園也納入觀光署旅遊人次統計。 圖／嘉市府提供
今年嘉義市市立美術館、嘉義公園也納入觀光署旅遊人次統計。 圖／嘉市府提供

嘉義 阿里山

延伸閱讀

77歲抓娃娃達人攜手失智症權威醫師 培訓志工組防失智天團

嘉市夫婦埋針放血1死1獲救 妻涉加工自殺行國民參審

反性別暴力 嘉市警婦幼安全走廊揭幕

全台獨創！嘉市「小綠人」不只有火雞燈 大白熊燈接續現身吸睛

相關新聞

新興旅遊目的地冠軍！嘉市去年旅遊人次破2600萬 後勢看漲

春節近，國人出國熱，國旅飯店訂房人數普遍下滑，嘉市府說，中華電信統計數據，去年到嘉市旅遊人次超過2600萬人次，帶動旅宿...

台南第4處 南科公設民營托嬰中心啟用

台南市政府與南科管理局合作在南科社區中心設公設民營托嬰中心，為園區廠商、管理局員工及周邊家庭提供專業平價托育服務，昨天揭...

冷天擋不住熱情...紙風車劇團「雨馬」回嘉 湖美夜市連演3天8場

客委會與紙風車劇團聯手打造的客家親子音樂劇「雨馬」，昨晚起到明天連3天，在嘉義市湖美夜市停車場公演3場，昨晚首場碰上入冬...

10隻雞嚇阻宵小快閃 蜜棗園遭竊逃過洗劫

去年接連颱風重創南部蜜棗產區減產近半，近日進入產期，批發市場量少價揚，台北果菜市場棗子批發價格每公斤均價突破百元，雲林有...

嘉義水上鄉新建資源回收場 斥資3600萬元完工啟用

嘉義縣水上鄉資源回收貯存場示範園區今天啟用揭牌，斥資3600萬元、歷時5個月新建資源回收場，結合分類、回收及貯存多功能用...

雲林縣元長鄉公所搬新家全鄉動員歡慶 明亮美麗建築鄉民都喜愛

雲林縣元長鄉公所被列危樓建築，中央補助1.8億元擇地建造一座現代化新建築，今天落成鄉長李明明帶領全鄉以辦入厝心情搬新家，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。