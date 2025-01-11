新興旅遊目的地冠軍！嘉市去年旅遊人次破2600萬 後勢看漲

春節近，國人出國熱，國旅飯店訂房人數普遍下滑，嘉市府說，中華電信統計數據，去年到嘉市旅遊人次超過2600萬人次，帶動旅宿業績長紅，嘉市豐富人文風景獲海內外旅客青睞，近日獲數位旅遊平台Agoda評為台灣「2025新興旅遊目的地」之冠，紐約時報評選2025年「全球最值得去的52個勝地」，嘉義成全台唯一上榜景點，旅遊後勢看漲。

觀光新聞處長張婉芬說，嘉市今年迎來諸羅建城320+1年，是有悠長歷史、豐厚人文底蘊小城，不僅有美食、有景點，還有優質多元的旅宿可供選擇，吸引海內外來嘉旅行遊客。

張婉芬引述Agoda及「紐時」對嘉義旅遊評價，嘉市是阿里山林鐵起點，盛讚「這條全長71.4公里的鐵路，從南部嘉市出發載客到青翠的山脈高處」，從人文風貌到林相的景觀變化讓國際驚豔，Agoda也讚譽阿里山林鐵在展現台灣鐵道新美學的同時，從山腳到高山旅程提供探索山林的新玩法，嘉市區知名小吃火雞肉飯、沙鍋魚頭等美食，更成為吸引全球遊客來嘉邊玩邊吃的一大誘因。

市府每月提報觀光署觀光遊憩據點人次統計，去年文化路夜市、檜意森活村、城隍廟及蘭潭累積超過2646萬人次造訪，顯見來嘉旅遊的熱度，今年市立美術館、嘉義公園納入旅遊人次統計，旅遊人次可望再增加千萬人次，不僅成為雲嘉嘉最熱門旅遊首選，也成為海外遊客最夯旅遊目的地。