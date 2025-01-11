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冷天擋不住熱情...紙風車劇團「雨馬」回嘉 湖美夜市連演3天8場

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
客委會與紙風車劇團聯手打造的客家親子音樂劇「雨馬」，昨晚在嘉義市湖美夜市停車場公演首場，碰上入冬以來最冷天氣，湧入逾2千名觀眾觀賞。圖／紙風車劇團提供
客委會與紙風車劇團聯手打造的客家親子音樂劇「雨馬」，昨晚在嘉義市湖美夜市停車場公演首場，碰上入冬以來最冷天氣，湧入逾2千名觀眾觀賞。圖／紙風車劇團提供

客委會與紙風車劇團聯手打造的客家親子音樂劇「雨馬」，昨晚起到明天連3天，在嘉義市湖美夜市停車場公演3場，昨晚首場碰上入冬以來最冷天氣，仍湧入逾2千名觀眾觀賞，演員不畏寒冷熱情演出，10公尺高、會眨眼的「雨馬」，帶來暖流，讓觀眾驚呼連連。

有「台版迪士尼」稱譽的紙風車，首演有看過表演粉絲跨縣市來「追星」，觀眾情緒跟著演員喜怒哀樂，看到「雨馬」現身，驚喜尖叫，今明最後2天場次，特別邀請獲獎無數的「靚靚客家舞蹈團」帶來精彩的表演，讓觀眾欣賞到客家文化的多元魅力。

「雨馬」改編自小野老師的繪本，是關於理解和包容的溫暖故事。裡面有很多好聽的客家歌，像大家耳熟能詳的「落水天」，和全新創作的「母親之歌」、「可愛客家話」。

客委會主委古秀妃首場來嘉與觀眾一起觀賞。她說，「雨馬」是客委會和紙風車劇團合作，花1年多打造客家親子劇。結合大型藝術裝置「雨馬」、客家歌、火舞、特技，非常豐富好看。語言和文化息息相關，語言能存續，文化就能存續。

今明2天表演的「靚靚客家舞蹈團」，是嘉大附小1年級小朋友組成的表演團體，雖然部分學童不是來自客家庄，但努力學習，表現很好，得過很多獎。

爭取「雨馬」來嘉演出的立委王美惠說，日前紙風車搭台，「雨馬」出現湖美夜市，都有人來跟她「通報」，跟她講的人都很開心，有人給她看拍到的照片，有人跟她說謝謝，藝術感染力和影響力很大、很動人。

今天演出場次：下午4時30分、6時30分、晚間8時；明天周日場次；下午4時30分、6時30分、晚間8時，每場次演出30分鐘。

客委會與紙風車劇團聯手打造的客家親子音樂劇「雨馬」，昨晚在嘉義市湖美夜市停車場公演首場，碰上入冬以來最冷天氣，湧入逾2千名觀眾觀賞。圖／紙風車劇團提供
客委會與紙風車劇團聯手打造的客家親子音樂劇「雨馬」，昨晚在嘉義市湖美夜市停車場公演首場，碰上入冬以來最冷天氣，湧入逾2千名觀眾觀賞。圖／紙風車劇團提供
客委會與紙風車劇團聯手打造的客家親子音樂劇「雨馬」，昨晚在嘉義市湖美夜市停車場公演首場，碰上入冬以來最冷天氣，湧入逾2千名觀眾觀賞。圖／紙風車劇團提供
客委會與紙風車劇團聯手打造的客家親子音樂劇「雨馬」，昨晚在嘉義市湖美夜市停車場公演首場，碰上入冬以來最冷天氣，湧入逾2千名觀眾觀賞。圖／紙風車劇團提供
客委會與紙風車劇團聯手打造的客家親子音樂劇「雨馬」，昨晚在嘉義市湖美夜市停車場公演首場，碰上入冬以來最冷天氣，湧入逾2千名觀眾觀賞。圖／紙風車劇團提供
客委會與紙風車劇團聯手打造的客家親子音樂劇「雨馬」，昨晚在嘉義市湖美夜市停車場公演首場，碰上入冬以來最冷天氣，湧入逾2千名觀眾觀賞。圖／紙風車劇團提供
客委會與紙風車劇團聯手打造的客家親子音樂劇「雨馬」，昨晚在嘉義市湖美夜市停車場公演首場，碰上入冬以來最冷天氣，湧入逾2千名觀眾觀賞。圖／紙風車劇團提供
客委會與紙風車劇團聯手打造的客家親子音樂劇「雨馬」，昨晚在嘉義市湖美夜市停車場公演首場，碰上入冬以來最冷天氣，湧入逾2千名觀眾觀賞。圖／紙風車劇團提供
客委會與紙風車劇團聯手打造的客家親子音樂劇「雨馬」，昨晚在嘉義市湖美夜市停車場公演首場，碰上入冬以來最冷天氣，湧入逾2千名觀眾觀賞。圖／紙風車劇團提供
客委會與紙風車劇團聯手打造的客家親子音樂劇「雨馬」，昨晚在嘉義市湖美夜市停車場公演首場，碰上入冬以來最冷天氣，湧入逾2千名觀眾觀賞。圖／紙風車劇團提供

嘉義 客家文化 紙風車

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