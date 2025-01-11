聽新聞
0:00 / 0:00

10隻雞嚇阻宵小快閃 蜜棗園遭竊逃過洗劫

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣張姓棗農果園即將採收，卻遭竊賊破壞闖入。圖／張姓棗農提供
雲林縣張姓棗農果園即將採收，卻遭竊賊破壞闖入。圖／張姓棗農提供

去年接連颱風重創南部蜜棗產區減產近半，近日進入產期，批發市場量少價揚，台北果菜市場棗子批發價格每公斤均價突破百元，雲林有棗園在採收前被竊賊闖入，幸好果園內飼養雞隻發生嚇阻作用，僅零星損失，但憂心竊賊再來，只能自行加強夜間巡守

雲林縣張姓棗農種植0.1公頃的網室蜜棗，即將在下周採收，近日卻遭竊賊剪破圍籬及網子闖入，造成些微損失，地上也滿是竊賊造成的落果，若不是園區內飼養10隻雞發生嚇阻作用，恐怕整個果園的心血將全軍覆沒。

張姓棗農說，今年蜜棗因為減產價高，每公斤批發價格都破百元，擔心又有宵小闖入，他已緊急修補圍籬、網室，並加強黑網防護、半夜巡守。

雲林縣府農業處長魏勝德表示，今年全台蜜棗減產4至5成，台北果菜市場每公斤批發均價突破百元，品質好的甚至每公斤200元，平均漲幅較去年同期增加近3成。

巡守 蜜棗

延伸閱讀

蜜棗每公斤批發價漲破百元 量少價揚雲林棗園遭竊

影／玉女小番茄減產飆價 產地每台斤250元創歷史新高

台灣黑熊闖花蓮果園 被狗追逃樹上躲避

氣候因素減產反而獲益 斗六茂谷柑今年品質好下周盛產

相關新聞

台南第4處 南科公設民營托嬰中心啟用

台南市政府與南科管理局合作在南科社區中心設公設民營托嬰中心，為園區廠商、管理局員工及周邊家庭提供專業平價托育服務，昨天揭...

10隻雞嚇阻宵小快閃 蜜棗園遭竊逃過洗劫

去年接連颱風重創南部蜜棗產區減產近半，近日進入產期，批發市場量少價揚，台北果菜市場棗子批發價格每公斤均價突破百元，雲林有...

嘉義水上鄉新建資源回收場 斥資3600萬元完工啟用

嘉義縣水上鄉資源回收貯存場示範園區今天啟用揭牌，斥資3600萬元、歷時5個月新建資源回收場，結合分類、回收及貯存多功能用...

雲林縣元長鄉公所搬新家全鄉動員歡慶 明亮美麗建築鄉民都喜愛

雲林縣元長鄉公所被列危樓建築，中央補助1.8億元擇地建造一座現代化新建築，今天落成鄉長李明明帶領全鄉以辦入厝心情搬新家，...

台南和順轉運站 1/15試營運正式啟動

台南市安南區新地標「和順轉運站」歡慶落成，將於15日起試營運，多條市區公車進駐，可服務鄰近亞太棒球場、歷史博物館等景點，也規劃商場，將為當地創造交通、生活、觀光多面向的服務。 南市交通局長王銘德表示

嘉義梅山農會購物中心開幕 農產結合文化故事吸引遊客

嘉義縣梅山鄉農會「梅山賞悅」購物中心今天開幕，展售阿里山高山茶專區、咖啡、冰品、果品、梅子加工品專櫃及水產專區，也有台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。