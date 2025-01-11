台南第4處 南科公設民營托嬰中心啟用

台南市政府與南科管理局合作在南科社區中心設公設民營托嬰中心，為園區廠商、管理局員工及周邊家庭提供專業平價托育服務，昨天揭牌啟用，2月服務，可收32名滿2足月至未滿2歲嬰幼兒，收費每月9千元，免註冊費與副食品費。家長可申請每月千元以上托育補助，第2名子女補助8千元、第3名9千元。

南科管理局說，托嬰中心有4間不同月齡專屬設計全新教室、貼近科園區具科技感太空人布置，「要讓嬰幼兒從小就與科技接近」，托嬰中心坐落宿舍社區中心，是居民與園區從業人員重要生活空間。

目前已有連鎖超商、多種美食店家，還有1間非營利幼兒園、1間公設托嬰中心、1間私立托嬰中心，提供才藝進修課程、免費上網區、親子活動空間、音樂會活動、交誼區等服務，讓居民獲得最舒適放鬆生活調劑。

局長鄭秀絨表示，原址社區中心4間招待所，後因法規規定要有旅宿業登記才可經營，剛好市府社會局找尋南科附近托嬰中心地點，管理局認為地方合適，就提供出來合作，南科從業人員年齡大多在30至40歲，值育嬰年齡，園區目前有2間非營利幼兒園，1間托嬰中心，托嬰需求大，對員工是一大福音。

市長黃偉哲說，南科從業人員多為年輕充滿活力一群，只要育兒環境到位，他們就能放心迎接新生命，台南設13處公托家園及3處公設民營托嬰中心，新市南科是第4處公設民營托嬰中心。