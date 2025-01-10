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嘉義水上鄉新建資源回收場 斥資3600萬元完工啟用

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣水上鄉新建資源回收場今天啟用，還邀請民眾共同創作陶藝牆。圖／水上鄉公所提供
嘉義縣水上鄉新建資源回收場今天啟用，還邀請民眾共同創作陶藝牆。圖／水上鄉公所提供

嘉義縣水上鄉資源回收貯存場示範園區今天啟用揭牌，斥資3600萬元、歷時5個月新建資源回收場，結合分類、回收及貯存多功能用途，提升清潔隊員工作環境與效率，還邀請民眾共同創作陶藝牆，為新的資收場注入藝術活力。

水上鄉資源回收貯存場示範園區占地8804平方公尺，原為國防部土地，閒置許久撥用給水上鄉公所使用，公所向環境部爭取經費，再加上自籌經費共花費將近3600萬元，做為新的資源回收場，改善清潔隊員回收物分類作業空間。

環境部資源環保署副署長許智倫、水上鄉長林緗亭、環保局長張輝川今天參加揭牌典禮。林緗亭表示，新建場地結合分類、回收及貯存等多功能用途，提升清潔隊員工作環境與效率，打造永續且更清潔的資收場，為水上鄉環保注入新活力。

許智倫說，環保部會盡力幫助第一線清潔隊員，很高興看到除了資收場啟用外，還結合環境教育、社區營造、公共藝術文化創生，將來也可以列為爭取補助經費競爭加分項目，希望其他縣市也可以將環境教育結合文化藝術的精神納入作為典範。

林緗亭表示，政府重大公共工程規定要提撥一定比例經費設置公共藝術，這次發想出在新的資收場門面上做一面陶藝牆，邀請在地柳林國小美術老師許瓊文帶著學生及社區民眾創作，將公共藝術延伸到美感美學教育，打造「未來之林」陶藝牆。

嘉義縣水上鄉新建資源回收場，斥資3600萬元今天完工啟用。圖／水上鄉公所提供
嘉義縣水上鄉新建資源回收場，斥資3600萬元今天完工啟用。圖／水上鄉公所提供
嘉義縣水上鄉新建資源回收場今天啟用，還邀請民眾共同創作陶藝牆。圖／水上鄉公所提供
嘉義縣水上鄉新建資源回收場今天啟用，還邀請民眾共同創作陶藝牆。圖／水上鄉公所提供

林緗亭 資源回收

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