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雲林縣元長鄉公所搬新家全鄉動員歡慶 明亮美麗建築鄉民都喜愛

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
元長鄉新建公所今天正式剪綵開張運作，歷任鄉長回娘家同賀，老縣長許文志也來祝賀。記者蔡維斌／攝影
元長鄉新建公所今天正式剪綵開張運作，歷任鄉長回娘家同賀，老縣長許文志也來祝賀。記者蔡維斌／攝影

雲林縣元長鄉公所被列危樓建築，中央補助1.8億元擇地建造一座現代化新建築，今天落成鄉長李明明帶領全鄉以辦入厝心情搬新家，92歲高齡老鄉長李金城及歷任鄉長回娘家，老縣長許文志也來祝賀，喜氣洋洋，員工說辦公空間大，又新又美又明亮，大大提升辦公效率；鄉民也說洽公變舒服了。

元長鄉公所屋齡逾50年龜裂斑剝且漏水嚴重，被鑑定為危樓，加上緊鄰市場進出不便，鄉公所決定異地新建，經向台糖爭取購得位在元南路元長國中附近400多坪土地進行新建，公所自籌8100多萬元，並獲內政部補助9800多萬元，2021年動工，採「元」字型3樓建築設計，象徵融合進步，更擁有廣闊的停車場，方便洽公。

新公所今天落成啟用，內政部政務次長董建宏、副縣長謝淑亞、台糖總經理陳立人、行政院聯合服務中心副執行長陳怡帆及各級鄉代、村長及數百名鄉民共襄盛舉，宋江陣和獅團，老人會及各社區歌舞才藝盡出，全鄉總動員用辦入厝的心情迎接新公所開張。

92歲老鄉長李金城及吳萬勝、李文勝、李泗濱等歷任鄉長也回娘家，老縣長許文志更也來慶賀，分享公所「搬新厝」的喜氣，盛大的團拜儀式拉開公所新招牌後，千顆彩球升空，熱鬧滾滾。

李明明說，老鄉長李金城是他的親伯父，巧的是舊公所是伯父任內興建，當年她剛出生，如今新公所也在她手中完成，「伯姪」為元長蓋了兩座公所，讓她感到緣分真奇妙。她說，新公所現代化設計，中庭為開放式花園，設有電梯方便老人家上樓，各課室依民眾洽公所需求分散配置，大家不必像過去擠在小小空間中洽公了。

李明明說，將來週邊會再綠美化與休閒設施，打造成一座花園新城般的公署，再搭配貼心服務，軟硬體兼具，大大提升服務品質。

舊公所昨天由李明明舉行簡單熄燈儀式，感謝數十年來老建築帶給元長無數幸福，她說，公所舊址將拆除並積極爭取改建為鄉民休閒廣場與運動健康中心。

搬新家公所職員喜形於色，他們說，舊公所空間狹小，在危樓裡上班心驚驚，如今辦公空間變大，明亮美觀又氣派，上班心情差很大；鄉民也說，公所比他們家客廳更漂亮，洽公更舒服。

元長鄉新建公所今天正式剪綵開張啟用，全鄉21名村長合贈匾額，期待未來鄉運昌隆。記者蔡維斌／攝影
元長鄉新建公所今天正式剪綵開張啟用，全鄉21名村長合贈匾額，期待未來鄉運昌隆。記者蔡維斌／攝影
元長鄉新建公所外觀設計極具現代化，內部規畫完善，各課室配置符合民眾洽公需求，今天正式剪綵開張運作。記者蔡維斌／攝影
元長鄉新建公所外觀設計極具現代化，內部規畫完善，各課室配置符合民眾洽公需求，今天正式剪綵開張運作。記者蔡維斌／攝影
元長鄉長李明明和歷任鄉長昨天回到舊公所最後巡禮，並揮別這座為鄉民服務數十年的公所大樓，有所不捨。記者蔡維斌／翻攝
元長鄉長李明明和歷任鄉長昨天回到舊公所最後巡禮，並揮別這座為鄉民服務數十年的公所大樓，有所不捨。記者蔡維斌／翻攝
元長鄉公所舊址將爭取打造為鄉民廣場與休閒運動中心。記者蔡維斌／攝影
元長鄉公所舊址將爭取打造為鄉民廣場與休閒運動中心。記者蔡維斌／攝影
元長鄉新建公所外觀設計極具現代化，內部規畫完善，各課室配置符合民眾洽公需求，今天正式剪綵開張運作。記者蔡維斌／攝影
元長鄉新建公所外觀設計極具現代化，內部規畫完善，各課室配置符合民眾洽公需求，今天正式剪綵開張運作。記者蔡維斌／攝影
鄉長李明明昨天為舊公所熄燈。記者蔡維斌／翻攝
鄉長李明明昨天為舊公所熄燈。記者蔡維斌／翻攝
元長鄉新建公所外觀設計極具現代化，內部規畫完善，各課室配置符合民眾洽公需求，今天正式開張運作。記者蔡維斌／翻攝
元長鄉新建公所外觀設計極具現代化，內部規畫完善，各課室配置符合民眾洽公需求，今天正式開張運作。記者蔡維斌／翻攝
元長鄉新建公所外觀設計極具現代化，內部規畫完善，各課室配置符合民眾洽公需求，今天正式剪綵開張運作。記者蔡維斌／攝影
元長鄉新建公所外觀設計極具現代化，內部規畫完善，各課室配置符合民眾洽公需求，今天正式剪綵開張運作。記者蔡維斌／攝影

回娘家 建築 鄉長

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