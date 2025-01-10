台南和順轉運站 1/15試營運正式啟動

台南市安南區新地標「和順轉運站」歡慶落成，將於15日起試營運，多條市區公車進駐，可服務鄰近亞太棒球場、歷史博物館等景點，也規劃商場，將為當地創造交通、生活、觀光多面向的服務。

南市交通局長王銘德表示，「和順轉運站」主體工程已於113年底完工，交通局日前也安排客運車輛實際駛入測試完成，故特別安排在正式啟用前展開試營運，期能將所有軟硬體設施和服務調整到位。和順轉運站基地近1公頃，為地上三層鋼構與鋼筋混凝土構造的複合型建築，融入「安南十六寮」的在地意象，屋頂大鋼棚造型獨特，採簡潔、現代的設計手法，符合環保及綠能，更曾獲得國家卓越建設獎「最佳規劃設計類：卓越獎」，已然成為區域新地標。

交通局表示，和順轉運站站內共規劃12席大客車月台，將可提供市區公車、幹支線公車、厝邊公車轉乘接駁，也可配合棒球訓練賽事或博物館活動需求提供接駁所需的候車和轉運空間，另規劃汽車38席及機車78席停車格位、計程車排班區、電動車充電站、及自行車停放區等，無論停車轉乘或接送親友都十分便利。

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