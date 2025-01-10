嘉義梅山農會購物中心開幕 農產結合文化故事吸引遊客

嘉義縣梅山鄉農會「梅山賞悅」購物中心今天開幕，展售阿里山高山茶專區、咖啡、冰品、果品、梅子加工品專櫃及水產專區，也有台灣各農會百大精品農特產與伴手禮，縣長翁章梁等人今天參加剪綵，打造農特產銷售新據點。

梅山賞悅購物中心位於梅山市中心，由梅山鄉農會經營展售，店內販售嘉縣特產及伴手禮，縣長翁章梁、前立法委員陳明文、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜、議員江志明、劉雅文、莊信宗及梅山鄉農會總幹事黃書賢今天出席剪綵。

黃貞瑜表示，農會角色已從傳統柴米油鹽醬醋茶日用品供應商，逐步轉型為農特產品牌化、精緻化的推動者，各地農會積極開發新產品，研發外包裝、禮盒設計，讓產品逐步打入高端市場，梅山賞悅購物中心將讓外地遊客一站式了解嘉義的豐富物產與文化故事。

翁章梁說，梅山賞悅購物中心的裝潢十分現代化，陳列嘉義縣各地的熱門農特產，連經常完銷的阿里山獲獎茶都有販售。以前大家都會將農會的產品稱為土產，如今這些產品經過重新包裝設計，成為送禮自用兩相宜的好選擇，隨著農曆過年即將到來，歡迎大家一起來選購。