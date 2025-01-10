冷氣團接連報到 台南梅嶺出現近年少見「萬花齊放」盛況

冷氣團接連報到，台南梅嶺出現近年少見的「萬花齊放」盛況，結合山巒雲海壯麗景色宛如仙境。當地居民表示，今年的梅花花況極佳，花期正值盛開。梅嶺有多條步道是健行勝地，一年四季綻放不同花海，現在梅花盛開期福來百年老梅園、伍龍步道及觀音步道都是熱門的賞梅地點。

台南市政府觀光旅遊局表示，梅花預計開花至農曆年節，但花況易受天氣及溫度等因素影響，想追花的民眾務必提前安排行程，把握梅嶺梅花最美的時機。

梅嶺旅遊建議民眾可選擇坡度較為平緩親人的梅峰古道賞花、觀雲海，銜接同樣適合親子漫步的伍龍步道，沿途一覽曾文水庫及嘉南平原風光，前往梅嶺大啖著名梅子雞、薑黃雞等在地料理，用餐後還可採買脆梅、梅子酒、梅醋、梅精等伴手禮。

若想挑戰較高難度的登山，不妨沿著梅峰古道再延伸，去到一線天步道，觀賞遠近馳名、台南三大奇景之一的「獵鷹尖一線天」景緻。

從梅嶺出發約半小時的車程，可達全台最大曾文水庫，市府推薦預約遊船體驗，在水面上近距離觀賞老鷹獵捕，或是定點享受垂釣的樂趣，抑或是搭船來山豬島平台的近距離體驗餵食野生山豬，都是難得的體驗。

市府表示，梅嶺及曾文水庫除風景特色料理聞名，更有豐富的旅遊體驗供民眾選擇。推薦最近超熱門的露營旅遊，尤其這個季節在梅嶺神秘氣場露營區可以欣賞彷彿銀光閃閃的夜梅，感受星空下的靜謐氛圍。