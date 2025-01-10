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文策院百億國發基金助力 攜手嘉義縣推動文化影視產業

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
文化內容策進院今年爭取百億國發基金，文策院董事長蔡嘉駿（右）今與縣長翁章梁（左）簽署合作意向書。記者黃于凡／攝影
文化內容策進院今年爭取百億國發基金，文策院董事長蔡嘉駿（右）今與縣長翁章梁（左）簽署合作意向書。記者黃于凡／攝影

文化內容策進院今年爭取到百億國發基金，將投入文化科技、影視出版等領域，文策院長蔡嘉駿今到嘉義文化科技創新基地與縣長翁章梁簽署合作意向書，未來將鼓勵影視發展，媒合企業投資在地創業團隊，讓「文化北上、科技南下」。

文策院董事長蔡嘉駿說，文策院百億國發基金已在去年用罄，今年再爭取到第2筆百億國發基金，核准投資產業類型涵蓋廣泛，包含音樂、表演藝術、視覺藝術、出版、遊戲、漫畫、文化科技、影視等，協助文化產業發展，提升作品製作規模與品質。

文策院副院長張文櫻說，透過縣府獎勵影視拍攝補助計畫，以及文策院國發基金共同推動，未來將投資加大市場性內容產製，以影視拍攝、青年創業、文化科技及企業ESG合作為核心，支持製作、行銷，推動產業化，並建立綠色通道，簡化審查程序及文件。

翁章梁說，文策院攜手縣府簽署合作意向書，共同推動人才培育，是發展文化產業重要里程碑，創作更多影視內容、扶植在地文化科技團隊，希望產出更具規模與在地特色影視作品，行銷嘉義縣在地文化特色，吸引更多人才回嘉創業及就業。

文觀局長徐佩鈴說，縣府新聞行銷處有影視補助計畫、勞青處補助青年創新創業及影展、經發處有科技創新扶植計畫、文觀局推出文化科技創意競賽，將攜手文策院加速投補轉介、創業培育，並引薦ESG商業合作、媒合文科資源，協助業者實證落地。

文化內容策進院今年爭取百億國發基金，文策院未來將與嘉義縣合作發展文化科技及影視產業。記者黃于凡／攝影
文化內容策進院今年爭取百億國發基金，文策院未來將與嘉義縣合作發展文化科技及影視產業。記者黃于凡／攝影
文化內容策進院今年爭取百億國發基金，文策院董事長蔡嘉駿今與縣長翁章梁簽署合作意向書。記者黃于凡／攝影
文化內容策進院今年爭取百億國發基金，文策院董事長蔡嘉駿今與縣長翁章梁簽署合作意向書。記者黃于凡／攝影
文化內容策進院今年爭取百億國發基金，文策院未來將與嘉義縣合作發展文化科技及影視產業。記者黃于凡／攝影
文化內容策進院今年爭取百億國發基金，文策院未來將與嘉義縣合作發展文化科技及影視產業。記者黃于凡／攝影

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