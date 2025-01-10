寒流助攻！台南梅嶺梅花盛開花況佳 觀旅局推薦這樣玩
冷氣團接連報到，台南梅嶺梅花盛開，結合山巒雲海的壯麗景色，宛如人間仙境，當地業者表示今年的梅花花況為近年最佳，目前花期正值盛開階段，預計開花至農曆年節，惟花況易受天氣及溫度等因素影響，想追花的民眾務必提前安排行程，把握梅嶺梅花最美的時機。
觀旅局表示，梅嶺有多條步道是健行勝地，一年四季更綻放不同的花海，現在正是梅花盛開期，福來百年老梅園、伍龍步道及觀音步道都是熱門的賞梅地點。來梅嶺旅遊，建議民眾可以選擇坡度較為平緩親人的梅峰古道賞花、觀雲海，銜接同樣適合親子漫步的伍龍步道，沿途一覽曾文水庫及嘉南平原風光。
前往梅嶺大啖著名梅子雞、薑黃雞等在地料理，用餐後還可採買脆梅、梅子酒、梅醋、梅精等伴手禮；若想挑戰較高難度的登山，不妨沿著梅峰古道再延伸，去到一線天步道，觀賞遠近馳名、台南三大奇景之一的「獵鷹尖一線天」景緻。
從梅嶺出發約半小時的車程，即可抵達全台最大曾文水庫，青山綠水有如歐洲風情的景致佐以大壩高聳的氣勢是其魅力所在，此處也是山海圳國家綠道─大圳之路的終點。推薦預約遊船體驗，在水面上近距離觀賞老鷹獵捕，或是定點享受垂釣的樂趣，抑或是搭船來山豬島平台的近距離體驗餵食野生山豬，都是全台灣新鮮且難得的體驗。
到曾文水庫旅遊用餐除了可以享用高CP值的鮮魚料理，也可預約臺台最擅長將水果入菜的餐廳─果農之家，運用不同季節的水果無違和地加入台式料理中，不管是鳳梨、香蕉、楊桃等都能巧妙的應用在菜色上，每桌還能喝到一壺新鮮現打的綜合果汁，因位於山林之中，是許多內行老饕的秘密餐廳。
觀旅局長林國華表示，這個季節在梅嶺神秘氣場露營區可以欣賞彷彿銀光閃閃的夜梅，感受星空下的靜謐氛圍。另外在曾文青年活動中心也有露營場，還可搭配周邊景點如玉井老街、玉井青果集貨場、噍吧哖事件紀念園區、虎頭山、白色教堂、左鎮化石園區、大內南瀛天文館及走馬瀨農場等，自由串聯專屬於你的特色旅程。請上台南旅遊網及台南旅遊粉絲團查詢。
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