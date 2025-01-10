蜜棗每公斤批發價漲破百元 量少價揚雲林棗園遭竊

去年接連颱風重創南部蜜棗產區減產近半，近日進入產期，批發市場量少價揚，台北果菜市場棗子批發價格每公斤均價突破百元，雲林有棗園在採收前被竊賊闖入，幸好果園內飼養雞隻發生嚇阻作用，僅零星損失，但憂心竊賊再來，只能自行加強夜間巡守。

雲林縣張姓棗農種植0.1公頃的網室蜜棗，即將在下周採收，近日卻遭竊賊剪破圍籬及網子闖入，造成些微損失，地上也滿是竊賊造成的落果，若不是園區內飼養10隻雞發生嚇阻作用，恐怕整個果園的心血將全軍覆沒。

張姓棗農說，今年蜜棗因為減產價高，每公斤批發價格都破百元，擔心又有宵小闖入，他已緊急修補圍籬、網室，並加強黑網防護、半夜巡守。