南科設立「公設民營托嬰中心」可收32名 今天開幕揭牌

台南市政府、南科管理局合作在南科社區中心設立「公設民營托嬰中心」，為園區廠商、管理局員工及周邊家庭提供「專業且平價」的托育服務，今天開幕揭牌啟用。預計2月起服務。

該中心可收32名滿2足月至未滿2歲的嬰幼兒，收費為每月9千元，免註冊費與副食品費。家長可申請每月7千元以上托育補助，第2名子女補助8千元、第3名9千元。

南科管理局表示，托嬰中心有4間不同月齡所專屬設計的全新教室、貼近科學園區具有科技感的太空人布置，「要讓嬰幼兒能從小就與科技很接近」。

管理局表示，托嬰中心座落宿舍社區中心，是居民與園區從業人員重要生活空間，已有連鎖超商、多種美食店家，還有1間非營利幼兒園、1間公設托嬰中心、1間私立托嬰中心，更提供才藝進修課程、免費上網區、親子活動空間、音樂會活動、交誼區等服務，讓社區居民能獲得最舒適放鬆的生活調劑。

局長鄭秀絨表示，原址是社區中心4間招待所，後來因法規規定要有旅宿業登記才可經營，剛好市府社會局在找尋南科附近的托嬰中心地點，管理局認為這個地方很合適，就提供出來一起合作。

她說，南科的從業人員年齡大概都是在30至40歲，正值育嬰年齡，園區目前有兩間非營利幼兒園，一間托嬰中心，但托嬰的需求很大，所以這對員工是一大福音。

市長黃偉哲表示，市府致力營造更好的幼托環境，希望讓年輕家庭「敢生敢養」，進一步提升台南的育兒友善程度。他說，台積電員工赴美設廠後，由於當地環境良好，在短短兩年內就迎來200新生兒，凸顯環境對生育率的重要影響。南科的從業人員多為年輕且充滿活力的一群，只要育兒環境到位，他們也能放心迎接新生命。

社會局說，台南已設立13處公托家園及3處公設民營托嬰中心，新市南科是第4處公設民營托嬰中心。會持續努力尋找適合空間，推動設立更多公設民營托嬰中心，深化「0到6歲國家一起養」政策，「讓每個家庭都能安心育兒、減輕經濟壓力」。未來幾年將陸續新增永康南灣、白河區政、新市社教、安南托資、北區成德、善化蓮潭及麻豆大曾文等7處公共托育機構，擴大托育服務範圍，「為每個家庭營造安心育兒的環境」。