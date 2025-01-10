學測近...供奉紙雕孔子塑像鎮南聖神宮 供桌擺滿准考證

嘉義巿鎮南聖神宮是知名孔子廟，2019年巿政府登錄公告歷史建築，有別於常見孔廟祀奉聖牌，聖神宮供奉2尊孔像，其中1尊罕見紙雕塑像，護佑學子開智慧、上金榜，下周大學學測，供桌擺滿考生准考證等祈福用品；文化局說，木造宮殿老舊失俢，出現白蟻蛀蝕，申請文化部補助修復。

鎮南聖神宮建廟至今近300年，隱身人潮多的大型傳統市場共和市場內，共有前後2間廟殿，前殿主祀五府千歲，後殿供奉孔子、文昌帝君，每年考季，考生們前來祈求考運亨通，開智慧，董事長林嘉德說，前來祈福考生大多如願上榜，回宮還願者多，孔子廟聲名遠播。

祭拜孔子、文昌帝君求上榜用品：考生準考證影印本、常用筆；1枝蔥（有頭根鬚代表有始有終、聰明智慧）；1份紅豆（紅討喜代表韌性、毅力、活力源源不絕）；1份智慧金紙；燭火讓考生文昌光彩、金榜題名，但考生也要「七分努力，三分神助」，考完試回來稟明。

林嘉德指出，鎮南聖神宮一開始奉祀孔子聖牌，光復後，當時的嘉義巿長賴淵平某議員友人贈送孔子紙雕塑像，安奉聖神宮後殿文昌閣，題「仰之彌高」在高牆，設半月池，是孔廟的特色。