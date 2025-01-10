雲林北港6鎮民割愛 3千多件文物贈朝天宮

6名雲林北港鎮民包括朝天宮監事主席吳俊彥、組長紀仁智，以及退休教授蔡相煇、退休老師紀雅博、漫畫蒐藏家紀厚博、鎮民蔡正富，昨捐贈3147件個人典藏的珍貴文物給朝天宮文物館，也是該館受贈最大宗的一次；董事長蔡咏鍀說，期待世代永存。

3千多件捐贈文物包羅萬象，不僅有北港地方研究90年以來的著作，還有許多清代笨港古文書、日治時期明信片、地圖、老照片等。

蔡正富捐贈祖父蔡塗墻所著作的3本古籍樂譜、從唐山購置的銅鑼等3件樂器，他說，當時北港媽祖遶境，祖父擔任「奏樂團」嗩吶手，甚至把歷年來所演奏的曲目編排入冊，詳實記錄，是絕版作品，也是傳家寶，割愛捐出期盼讓祖輩作品得以長存，後人也能了解古代地方陣頭組織與發展史。

空中大學退休教授蔡相煇投入媽祖信仰研究數十年，共捐贈1091冊圖書，其中「敕封天后志」、「天后顯聖錄」古線書，是30多年前復刻版，書籍詳實記載清康熙、乾隆年間對於媽祖的信仰；長年推動地方文史工作的吳俊彥，則捐數千件珍貴古文書。

數十年來無私奉獻擔任朝天宮解說導覽的紀雅博、守護30餘年朝天宮上萬件文物的祭祀組長紀仁智、台灣前輩漫畫家紀厚博，堪稱「北港文史三兄弟」，數十年來以不同方式奉獻心力，也再無私捐贈，成為佳話。

不少文史工作者一同見證文物捐贈，蔡咏鍀代表接受，蔡說，肯定6人捐獻典藏的愛鄉情懷，期待拋磚引玉，讓重建笨港史的腳步再向前邁進。