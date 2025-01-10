聽新聞
0:00 / 0:00

雲林北港6鎮民割愛 3千多件文物贈朝天宮

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
6名熱心地方文史的北港鎮民昨捐出3千多件典藏文物給北港朝天宮，期待世代永存。記者蔡維斌／攝影
6名熱心地方文史的北港鎮民昨捐出3千多件典藏文物給北港朝天宮，期待世代永存。記者蔡維斌／攝影

6名雲林北港鎮民包括朝天宮監事主席吳俊彥、組長紀仁智，以及退休教授蔡相煇、退休老師紀雅博、漫畫蒐藏家紀厚博、鎮民蔡正富，昨捐贈3147件個人典藏的珍貴文物給朝天宮文物館，也是該館受贈最大宗的一次；董事長蔡咏鍀說，期待世代永存。

3千多件捐贈文物包羅萬象，不僅有北港地方研究90年以來的著作，還有許多清代笨港古文書、日治時期明信片、地圖、老照片等。

蔡正富捐贈祖父蔡塗墻所著作的3本古籍樂譜、從唐山購置的銅鑼等3件樂器，他說，當時北港媽祖遶境，祖父擔任「奏樂團」嗩吶手，甚至把歷年來所演奏的曲目編排入冊，詳實記錄，是絕版作品，也是傳家寶，割愛捐出期盼讓祖輩作品得以長存，後人也能了解古代地方陣頭組織與發展史。

空中大學退休教授蔡相煇投入媽祖信仰研究數十年，共捐贈1091冊圖書，其中「敕封天后志」、「天后顯聖錄」古線書，是30多年前復刻版，書籍詳實記載清康熙、乾隆年間對於媽祖的信仰；長年推動地方文史工作的吳俊彥，則捐數千件珍貴古文書。

數十年來無私奉獻擔任朝天宮解說導覽的紀雅博、守護30餘年朝天宮上萬件文物的祭祀組長紀仁智、台灣前輩漫畫家紀厚博，堪稱「北港文史三兄弟」，數十年來以不同方式奉獻心力，也再無私捐贈，成為佳話。

不少文史工作者一同見證文物捐贈，蔡咏鍀代表接受，蔡說，肯定6人捐獻典藏的愛鄉情懷，期待拋磚引玉，讓重建笨港史的腳步再向前邁進。

北港 文物 朝天宮

延伸閱讀

故宮攜手龍山寺推動偏鄉教育平權 深化文物保存

北港6文史人士割愛3千多件文物 朝天宮受贈最大宗的一次

北港農會億元挪用公款案 已故女職員9年犯案手法曝光

低溫無阻 最強室內年貨展世貿年貨大街3日登場

相關新聞

台南梅嶺3期供水延管 明年6月前通水

台南楠西區不少住戶及梅嶺風景區仍無自來水可用，造成居民不便，也影響觀光發展，地方爭取多年，但延管工程經費達上億元，用地取...

雲林北港6鎮民割愛 3千多件文物贈朝天宮

6名雲林北港鎮民包括朝天宮監事主席吳俊彥、組長紀仁智，以及退休教授蔡相煇、退休老師紀雅博、漫畫蒐藏家紀厚博、鎮民蔡正富，...

影／台江師生廟口接力寫春聯 倡共學慢活過好年

歲末年終，台南社大台江分校結合村廟，推動大廟興學，振興村廟學堂的文化學習風氣，今天發起「小龍年，台江廟口寫春聯行動」，近...

一場奧運級圍爐雲林登場 台灣金聯前董座呂政璋現身捐愛

天主教土庫華聖啟能中心今天由企業界開辦圍爐，台灣金聯前董事長呂政璋與企業好友默默辦理圍爐已達9年，今年特邀請去年奧運中華...

嘉義首家膠囊旅館550元起入住 背包客反應熱烈給好評

看準嘉義缺乏背包客棧市場缺口，業者江虹蓉受到自身國外旅遊經驗啟發，以低價位環遊世界的經驗為基礎，推出嘉義地區首間膠囊旅館...

嘉義縣小年夜公車免費搭 司機人力有限將維持原班次

喜迎小龍年，嘉義縣府宣布1月27日小年夜當天推出「公車免費搭」優惠，縣府公車處營運的所有路線及班次當日一律免費，直接上車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。