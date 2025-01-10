台南梅嶺3期供水延管 明年6月前通水

台南楠西區不少住戶及梅嶺風景區仍無自來水可用，造成居民不便，也影響觀光發展，地方爭取多年，但延管工程經費達上億元，用地取得更繁雜；市府指出，再獲核定「楠西區灣丘里梅嶺三期」等7案延管工程，將解決梅嶺風景區用水問題。

台南自來水管接管率99%以上，六都僅次於台北市，但截至去年底，尚有列管58案311戶無自來水，多數集中在楠西區、約近百戶，然而梅嶺風景區每年吸引逾40萬人次造訪，梅花盛開時是最重要觀光時期，但住戶與餐廳業者只能接用山泉水，枯水期經常發生「搶水」糾紛，居民抱怨「曾文水庫就在旁邊卻沒有自來水，心情難以平衡。」

市長黃偉哲說，山區自來水延管工程艱鉅，工程經費龐大，以楠西區灣丘里梅嶺地區的供水延管工程，自來水管線沿南188區道至二層坪埋設長度約11公里，分期施作，總工程經費約1.3億元，須設12座加壓站（含配水池）及2座高地配水池，土地還涉及國有地撥用的繁雜程序，若遇到私人土地，更有賴各機關溝通協調。

市府指出，近期再獲核定「楠西區灣丘里梅嶺三期」等7案延管工程，總工程經費4364.5萬元，解決61戶用水問題，其中梅嶺三期供水延管工程預計明年6月前通水，完工後即梅嶺風景區南188區道至二層坪可全線供水。

「沒有自來水很不方便，也影響觀光發展！」灣丘里長龐順吉說，當地約一半的家庭無法用自來水，餐廳業者也同樣要接山泉水，終於傳來好消息；梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文表示，自來水延管工程已確定，對當地的產業與觀光發展無疑是一大利多。

經發局指出，市府以改善計畫、以及積極爭取中央經費補助，2019至2024年共爭取自來水延管工程經費約4億元，施作98案供水延管工程，受益戶數761戶，包括楠西區灣丘里梅嶺、東山區南勢里174線部落、白河區關嶺里5鄰、玉井區中正里。

針對列管58案、311戶還無自來水，經發局表示，會與區公所、水公司盤點、實地勘察，確認相關費用、環境條件、評比的各要項內容，向經濟部水利署提報評比，爭取更多經費補助。