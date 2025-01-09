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台南後鎮排水遭風災沖毀 投入近3億重建5月前發包

中央社／ 台南9日電

台南後壁區後鎮排水在去年颱風凱米來襲期間，因強降雨造成多處沖刷損毀，市府向中央爭取核定災害復建工程經費2.98億元，已啟動設計工作，預計今年5月前完成發包。

台南市政府水利局發布新聞稿指出，後鎮排水位於後壁區及鹽水區交界，主流長5.86公里，集水面積達2684公頃，最終排入八掌溪，是重要區域排水路。

水利局指出，颱風凱米帶來降雨超過區排100年期距保護標準，加上八掌溪溢堤影響，後鎮排水於竹圍後橋下游約1.9公里長堤防，因溪水沖擊造成堤防大範圍坡面開裂，導致內部滲流沖刷掏空及水防道路沖刷損壞。

水利局指出，市府投入大量人力搶修，並爭取獲得中央災後復建經費新台幣2.98億元，辦理下游長1.9公里堤防重建作業，復建內容包括堤防坡面、基腳、水防道路重建，為提高堤防結構穩固，採高標準設計，於堤內建構不透水層，阻絕水路滲流。

水利局說明，後壁區於菁寮排水及後鎮排水下游匯入八掌溪地勢較低窪，容易因八掌溪外水位壅高，內水排除不易造成淹水，市長黃偉哲上任後爭取治水經費，於後壁區投入逾13.6億元進行各項整治，藉由整體系統性排水改善，減少外水溢淹及加速低地排水，降低後壁地區淹水風險。

水利局 颱風

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