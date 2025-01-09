影／台江師生廟口接力寫春聯 倡共學慢活過好年

歲末年終，台南社大台江分校結合村廟，推動大廟興學，振興村廟學堂的文化學習風氣，今天發起「小龍年，台江廟口寫春聯行動」，近百師生將分赴多間廟宇寫春聯，送給鄉親好過年，也希望成為台江文化活動。

台江分校表示，為營造一村一廟一學堂，結合台江十六寮村廟，除了策辦廟口行動教室，也推廣台江村廟的書法傳統藝術，十幾年下來，書法課程受到許多市民熱愛，幾乎班班滿額，為鼓勵社大學員學以致用，服務社會，今年適逢青蛇小龍年，5個書法班群接力，近百師生，在歲末年終前，分別前往各廟口寫春聯送春聯，共學迎好年。

「小龍年，台江廟口寫春聯行動」12日上午在十三佃慶興宮、18日上午安定農會會，19日上在總頭寮興安宮，下午在海尾朝皇宮廟口。

謝姓學生表示，今天是最後一堂書法課，但還是要請老師派功課，可以在過年期間，練習寫字，讓心情靜下來，也是慢活樂活的最佳學習方式。

洪麗里自校長退休後，到社大教授書法，她說，近來喜歡寫書法的市民愈來愈多，這是很棒的事，寫書法訓練自己靜心，還可以調氣，降血壓，好處多多。