賴惠員安排台南考察蘭花園區 盼台灣國際蘭展籌備順利

民進黨立委賴惠員今天安排立法院財政委員會，考察農業部農業科技園區管理中心蘭花園區，關心將在3月舉行的台灣國際蘭展籌備狀況，要求園區各項公共建設改善工程確實到位。

賴惠員表示，民國114年園區設施升級計畫已獲額外預算新台幣1.74億元，用於改善園區內道路、排水系統及溫室設施等公共建設，將持續向農業部爭取預算，全面提升蘭花園區公共服務效能，為產業發展奠定更堅實基礎。

她說，今天特別針對即將於3月舉行的台灣國際蘭展，暸解目前籌備狀況，屆時蘭展規劃將涵蓋國際級蘭花比賽、大型展覽及產業論壇，邀請來自全球30多個國家及地區參展單位，預計吸引數萬名國際買家與愛好者參與。

出席考察行程的農業部次長胡忠一表示，蘭花園區正全面升級，新增展覽專用設施及智慧化管理系統，並承諾蘭展建置工作在1月底都能完成，確保蘭展順利舉行，並為台灣蘭花創造更多國際商機。

賴惠員於考察行程後在園區安排「台南地區農漁畜牧綜合座談」，邀請農業部、主計總處、審計部、台南市政府、在地農漁會、養豬協會等單位代表深入交流，討論高粱契作收購價、將軍漁港疏濬等多項議題。

賴惠員表示，將持續爭取預算挹注與引入中央資源，協助基層農民提升生產效率，並保持永續農業與環境保護平衡，期盼在農業轉型過程中兼顧經濟效益與環境永續，更不能犧牲農民權益。