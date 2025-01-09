一場奧運級圍爐雲林登場 台灣金聯前董座呂政璋現身捐愛
天主教土庫華聖啟能中心今天由企業界開辦圍爐，台灣金聯前董事長呂政璋與企業好友默默辦理圍爐已達9年，今年特邀請去年奧運中華代表隊主廚團隊掌廚烹煮圍爐大餐，學員和志工享用一頓被譽為奧運等級圍爐，喜氣洋洋。
雲林縣華聖啟能中心今天愛心圍爐平安宴邁入第9年，今年席開10多桌，士林開發公司總經理林信成、漢典食品公司總經理鍾紀銘和EQT資深顧問呂政璋等人一起發紅包、打菜，提前圍爐過節，嘉義教區主教浦英雄帶領祈福，身心障礙學員也表演精彩歌舞答謝，全場充滿年節歡樂喜氣。
林信成表示，多年來他們始終心繫華聖學員的生活與笑容，9年來辦圍爐，就為讓這個溫馨家園在年節更有「家」的感覺。
去年負責巴黎奧運台灣隊膳食的雲林縣漢典食品公司總經理鍾紀銘，特別把這支奧運主廚團隊帶入華聖，烹飪十多道圍爐宴的美味佳餚，讓大家共享一餐奧運級的美食，豐盛又美味，大家讚不絕口。
呂政璋說，公益不是一時的熱情，而是長久的堅持，圍爐不僅只是一次的年節慶祝，更是愛心傳遞不息的見證，期待今年第9年，未來讓這份愛與關懷都能長長久久，迎接更美好的未來，呼籲更多社會暖流加入行列，迎接充滿希望與愛的2025。
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