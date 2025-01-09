快訊

夫妻檔行員自組詐團當內鬼「海撈1.1億」 這家銀行恐吃千萬大罰單

獨自巡艙的美麗空姐…為何乘客沒人理她？同事曝驚人真相

饗饗疑食物中毒案再擴大 2日累計逾千人用餐「就醫增至53人」

一場奧運級圍爐雲林登場 台灣金聯前董座呂政璋現身捐愛

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
台灣金聯前董事長呂政璋與企業好友默默推動愛心圍爐已達9年，今年特邀請去年奧運主廚團隊掌廚，讓大家享用一餐奧運等級的圍爐。記者蔡維斌／攝影
台灣金聯前董事長呂政璋與企業好友默默推動愛心圍爐已達9年，今年特邀請去年奧運主廚團隊掌廚，讓大家享用一餐奧運等級的圍爐。記者蔡維斌／攝影

天主教土庫華聖啟能中心今天由企業界開辦圍爐，台灣金聯前董事長呂政璋與企業好友默默辦理圍爐已達9年，今年特邀請去年奧運中華代表隊主廚團隊掌廚烹煮圍爐大餐，學員和志工享用一頓被譽為奧運等級圍爐，喜氣洋洋。

雲林縣華聖啟能中心今天愛心圍爐平安宴邁入第9年，今年席開10多桌，士林開發公司總經理林信成、漢典食品公司總經理鍾紀銘和EQT資深顧問呂政璋等人一起發紅包、打菜，提前圍爐過節，嘉義教區主教浦英雄帶領祈福，身心障礙學員也表演精彩歌舞答謝，全場充滿年節歡樂喜氣。

林信成表示，多年來他們始終心繫華聖學員的生活與笑容，9年來辦圍爐，就為讓這個溫馨家園在年節更有「家」的感覺。

去年負責巴黎奧運台灣隊膳食的雲林縣漢典食品公司總經理鍾紀銘，特別把這支奧運主廚團隊帶入華聖，烹飪十多道圍爐宴的美味佳餚，讓大家共享一餐奧運級的美食，豐盛又美味，大家讚不絕口。

呂政璋說，公益不是一時的熱情，而是長久的堅持，圍爐不僅只是一次的年節慶祝，更是愛心傳遞不息的見證，期待今年第9年，未來讓這份愛與關懷都能長長久久，迎接更美好的未來，呼籲更多社會暖流加入行列，迎接充滿希望與愛的2025。

台灣金聯前董事長呂政璋與企業好友默默辦理圍爐已達9年，期待這份關懷與愛能長長久久。記者蔡維斌／攝影
台灣金聯前董事長呂政璋與企業好友默默辦理圍爐已達9年，期待這份關懷與愛能長長久久。記者蔡維斌／攝影
台灣金聯前董事長呂政璋與企業好友默默推動愛心圍爐已達9年，今天重回雲林故地，與學員提前歡樂過年，格外開心。記者蔡維斌／攝影
台灣金聯前董事長呂政璋與企業好友默默推動愛心圍爐已達9年，今天重回雲林故地，與學員提前歡樂過年，格外開心。記者蔡維斌／攝影
華聖啟能中心學員以精彩歌舞演出答謝企業界送暖。記者蔡維斌／攝影
華聖啟能中心學員以精彩歌舞演出答謝企業界送暖。記者蔡維斌／攝影

呂政璋 巴黎奧運 愛心

延伸閱讀

3企業家心繫雲林華聖圍爐 奧運膳食團隊為身障院生上菜

【重磅快評】綠媒小弟三振出局 翁柏宗這點不如呂政璋

呂政璋火速下台 葉元之稱台金聯是公營討債公司：手法非常狠

走了呂政璋 又傳高嘉瑜 許宇甄：賴清德用人唯「清」

相關新聞

嘉義首家膠囊旅館550元起入住 背包客反應熱烈給好評

看準嘉義缺乏背包客棧市場缺口，業者江虹蓉受到自身國外旅遊經驗啟發，以低價位環遊世界的經驗為基礎，推出嘉義地區首間膠囊旅館...

影／台江師生廟口接力寫春聯 倡共學慢活過好年

歲末年終，台南社大台江分校結合村廟，推動大廟興學，振興村廟學堂的文化學習風氣，今天發起「小龍年，台江廟口寫春聯行動」，近...

一場奧運級圍爐雲林登場 台灣金聯前董座呂政璋現身捐愛

天主教土庫華聖啟能中心今天由企業界開辦圍爐，台灣金聯前董事長呂政璋與企業好友默默辦理圍爐已達9年，今年特邀請去年奧運中華...

嘉義縣小年夜公車免費搭 司機人力有限將維持原班次

喜迎小龍年，嘉義縣府宣布1月27日小年夜當天推出「公車免費搭」優惠，縣府公車處營運的所有路線及班次當日一律免費，直接上車...

北港6文史人士割愛3千多件文物 朝天宮受贈最大宗的一次

北港退休教授蔡相煇、朝天宮監事主席吳俊彥、退休教師紀雅博、資深漫畫蒐藏家紀厚博、朝天宮組長紀仁智及鎮民蔡正富今天捐贈超過...

營造勞工墜落意外多 南市勞工局：5千萬以下建案加強稽查

國內近期發生數起重大職災案件，年關將近，事業單位因歲修及趕工等臨時性及動態性作業增加，職場危害風險提高南市勞工局已啟動春...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。