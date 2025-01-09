嘉義縣小年夜公車免費搭 司機人力有限將維持原班次

喜迎小龍年，嘉義縣府宣布1月27日小年夜當天推出「公車免費搭」優惠，縣府公車處營運的所有路線及班次當日一律免費，直接上車就能坐車，不需使用現金、電子票證、行動支付或其他套票，目前公車維持原本班次，未再另外加開班車。

公車處表示，因駕駛人力緊缺，免費公車僅限既有班次，無法再另行加開班車，熱門路線如阿里山線提供台鐵嘉義站出發10去10回班次，以及高鐵嘉義站出發4去4回班次，每車搭載人數有限，請欲搭乘民眾提早候車，詳細時刻表可參考公車處官網資訊。

此外，為避免衝突，已購買1月27日嘉義往阿里山、奮起湖等預售畫位車票的民眾，或使用優惠套票者，若想免費搭乘公車，須於乘車日前完成退票手續；未完成退票者，當天仍可持畫位票優先上車，但無法現場辦理退款。

縣長翁章梁表示，推出免費搭公車活動，旨在便利在外求學、工作的鄉親返鄉，也吸引更多遊客春節期間到嘉義旅遊，感受地方文化與美景，呼籲民眾多加利用公共運輸，共享綠色交通的便利，一起迎接新年到來。