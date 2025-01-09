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嘉義首家膠囊旅館550元起入住 背包客反應熱烈給好評

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義地區首家膠囊旅館「23星球」櫃檯。記者李宗祐／攝影
嘉義地區首家膠囊旅館「23星球」櫃檯。記者李宗祐／攝影

看準嘉義缺乏背包客棧市場缺口，業者江虹蓉受到自身國外旅遊經驗啟發，以低價位環遊世界的經驗為基礎，推出嘉義地區首間膠囊旅館「23星球」，高科技感太空艙設計，住宿550元起，推出後背包客趨之若鶩，在Google評價更接近5星等。

江虹蓉說，經常出國旅遊發現國外有因應背包客的膠囊旅館，節省不少住宿旅費，在國外既然能夠提供CP值高的背包客棧嘉義應該也可以，經營團隊看準嘉義缺乏背包客棧的市場缺口，考量市場區隔以膠囊艙房型方式經營。

為符合無障礙設施、消防安全認證以及符合旅館法規的嚴格要求等，在疫情前即籌備2年才完成，強調兼顧外觀與安全的重要性，於2年前正式開幕。

她說，膠囊旅館位於中興路23號，因此取名「23星球」，除了有嘉義地區首間膠囊式艙房，重視清潔、服務、隱私，規畫58艙，也有小套房供選擇，仍以膠囊太空艙最受歡迎，客源大部分來自國外背包客，也有許多跑馬選手入住。

膠囊太空艙有2種型式，一種是艙門式（直開、橫開門），長193公分、寬100公分，要用房卡開門、啟用電源，艙內可調節風扇，5色氛圍燈、簡單USB插座、提供WIFI、艙內有手動開關，如果停電可以手動開門不會受困。

另一種是拉簾式，長200公分、142公分，多了插座，其他功能大同小異。前者注重隱私但不適合有幽閉恐懼症者，後者受學生族歡迎，各有各的市場。

也有些客人是因為新奇入住，業者提醒，畢竟膠囊旅館只提供方便住宿，許多設備不似大飯店般完備，像衛浴是共用空間、艙位房間不分男女、隔音沒有很好等。沐浴用品自行取用良心投幣，一般青年旅宿的客廳小廚房冰箱等等一應俱全。

「23星球」位置在嘉義市後火車站先期交通轉運中心前，推出後反應熱烈，團隊計畫於火車站前再推出第2家膠囊旅館。

嘉義地區首家膠囊艙房旅館推出後大受背包客歡迎，圖為拉簾式艙房型。記者李宗祐／攝影
嘉義地區首家膠囊艙房旅館推出後大受背包客歡迎，圖為拉簾式艙房型。記者李宗祐／攝影
嘉義市膠囊艙房旅館「23星球」一般青年旅宿的客廳小廚房冰箱等等一應俱全。記者李宗祐／攝影
嘉義市膠囊艙房旅館「23星球」一般青年旅宿的客廳小廚房冰箱等等一應俱全。記者李宗祐／攝影
嘉義市膠囊艙房旅館「23星球」也有保留幾間套房型房間。記者李宗祐／攝影
嘉義市膠囊艙房旅館「23星球」也有保留幾間套房型房間。記者李宗祐／攝影
嘉義地區首家膠囊旅館極具科技感的艙房。記者李宗祐／攝影
嘉義地區首家膠囊旅館極具科技感的艙房。記者李宗祐／攝影
「23星球」膠囊艙房旅館公共衛浴空間。記者李宗祐／攝影
「23星球」膠囊艙房旅館公共衛浴空間。記者李宗祐／攝影
嘉義地區首家膠囊旅館極具科技感的艙房。記者李宗祐／攝影
嘉義地區首家膠囊旅館極具科技感的艙房。記者李宗祐／攝影
嘉義市膠囊艙房旅館「23星球」以科技星球為主要設計。記者李宗祐／攝影
嘉義市膠囊艙房旅館「23星球」以科技星球為主要設計。記者李宗祐／攝影
嘉義市膠囊旅館「23星球」一般青年旅宿的客廳小廚房冰箱等等一應俱全。記者李宗祐／攝影
嘉義市膠囊旅館「23星球」一般青年旅宿的客廳小廚房冰箱等等一應俱全。記者李宗祐／攝影
嘉義地區首家膠囊旅館「23星球」青旅推出後大受背包客歡迎。記者李宗祐／攝影
嘉義地區首家膠囊旅館「23星球」青旅推出後大受背包客歡迎。記者李宗祐／攝影
從「23星球」膠囊艙房旅館窗外即是嘉義後火車站運轉中心。記者李宗祐／攝影
從「23星球」膠囊艙房旅館窗外即是嘉義後火車站運轉中心。記者李宗祐／攝影
「23星球」膠囊艙房旅館公共衛浴空間。記者李宗祐／攝影
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嘉義 火車站 背包客

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