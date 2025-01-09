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3企業家心繫雲林華聖圍爐 奧運膳食團隊為身障院生上菜

中央社／ 雲林縣9日電

雲林華聖啟能中心舉辦愛心圍爐平安宴邁入第9年，企業家鍾紀銘、林信成與呂政璋今天發紅包、打菜，負責巴黎奧運台灣隊膳食的漢典食品公司準備佳餚，讓院生們享用。

華聖啟能中心為提供身心障礙孩子溫馨家園，今天愛心圍爐平安宴席開10多桌，嘉義教區主教浦英雄、士林開發公司總經理林信成、漢典食品公司總經理鍾紀銘與EQT資深顧問呂政璋等人出席，與院生提前圍爐過節。

林信成表示，他與鍾紀銘、呂政璋雖在各自領域打拚，卻始終心繫院生們生活與笑容，透過實際行動，持續為這個特別的「家」奉獻心力。

呂政璋認為，公益不是一時的熱情，而是長久的堅持，春節圍爐讓大家更深刻體會到陪伴的重要性，他以實際行動支持中心各項活動，讓每一分愛心都能真正幫助到院生們，陪伴他們迎接更美好未來。

鍾紀銘指出，漢典食品負責去年巴黎奧運台灣隊膳食，今天則負責烹飪中心的圍爐宴，讓院生們品嘗與奧運選手相同的台灣菜。

他們共同期許華聖啟能中心春節圍爐活動，不僅是一次年節慶祝，更是一次愛心傳遞的見證，並呼籲更多社會暖流一同加入公益行列，共同傳遞溫暖與關懷，陪伴院生們迎接充滿希望與愛的2025年。

呂政璋 巴黎奧運 愛心

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