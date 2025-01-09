北港6文史人士割愛3千多件文物 朝天宮受贈最大宗的一次

北港退休教授蔡相煇、朝天宮監事主席吳俊彥、退休教師紀雅博、資深漫畫蒐藏家紀厚博、朝天宮組長紀仁智及鎮民蔡正富今天捐贈超過3147件個人典藏的珍貴文物給朝天宮，由董事長蔡咏鍀代表接受，這也是朝天宮文物館成立以來受贈最大宗的一次，期能世代永存。

今天上午不少文史工作者一同見證北港朝天宮文物館成立約30年以來，數量、種類最多、規模最大的文物捐贈，並肯定6位捐贈者捐獻典藏的愛鄉情懷，也讓地方文物得以傳承永續，朝天宮董事長蔡咏鍀期待這番奉獻文史的心意，能拋磚引玉，讓重建笨港史的腳步再向前邁進。

3千多件捐贈文物包羅萬象，不僅有北港地方研究90年以來的著作，還有許多清代笨港古文書、日治時期明信片、地圖、老照片，及在朝天宮服務數十年的紀仁智所拍攝的3萬餘張相片、幻燈片，尤其蔡正富家族守護近120年的祖先蔡塗墻手抄樂譜及百年樂器更加珍貴。

空中大學退休教授蔡相煇，數十年投入媽祖信仰研究，為家鄉北港著書無數，他共捐贈1091冊圖書，其中「敕封天后志」、「天后顯聖錄」古線書，是30多年前復刻版，書籍詳實記載清康熙、乾隆年間對於媽祖的信仰，十分珍貴。

蔡正富捐贈其爺爺蔡塗墻所著作的3本古籍樂譜及從唐山購置的銅鑼等3件樂器，他表示，當時北港媽祖遶境，祖父擔任「奏樂團」的嗩吶手，甚至把歷年來所演奏的曲目編排入冊，詳實紀錄，是絕版作品，也是他的傳家寶，為讓後人了解古代地方陣頭組織與發展史，他割愛捐出，期讓祖輩作品得以長存。

長年推動地方文史工作的吳俊彥也出數千件 珍貴古文書。長年來無私奉獻擔任朝天宮解說導覽的紀雅博、30餘年守護朝天宮上萬件文物的祭祀組長紀仁智及台灣前輩漫畫家紀厚博，稱稱「北港文史三兄弟」數十年來以不同方式奉獻心力，今再無私捐贈，更成佳話。