營造勞工墜落意外多 南市勞工局：5千萬以下建案加強稽查

國內近期發生數起重大職災案件，年關將近，事業單位因歲修及趕工等臨時性及動態性作業增加，職場危害風險提高南市勞工局已啟動春安檢查，同時針對營造業勞工意外多，尤其是中小型建案，今年將配合勞動部政策，針對未達5000萬的中小型建築工地加強巡檢及輔導。

勞工局長王鑫基表示，為守護勞工安全，自今年1月7日起，南市勞工局結合勞動部啟動春安檢查，與勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心預計將檢查800場次，迄今檢查約150場次，裁處約25件，裁處金額約120萬、停工10處，其中違法樣態仍以開口作業未依規定設置護欄、護蓋等防止墜落的防護設施為大宗。

勞工局指出，根據統計南市去年重大職災死亡人數中與從事營造相關作業者約占半數，另由全國數據統計分析，微型及臨時性營造作業發生職災占比高，可見民間建築小型工地較易發生憾事。因此在歲末年初職災風險升高之際，將營造相關作業列為執行重點，加強民間建築工程墜落預防。

王鑫基指出，後續將配合勞動部政策，針對未達5000萬的中小型建築工地不易實施勞動檢查部分，委託建管單位合作的建築師或技師公會等於施工勘驗時，一併進行施工安全衛生輔導；針對微型及臨時性營造作業，不易實施勞動檢查部分，將委託專業機構辦理臨場輔導，也將持續辦理職安卡教育訓練及實務演練，提升事業單位及勞工在職場上的安全意識及防災應變效能，期藉由結合各界量能，強化職場的安全環境，有效預防職災發生。

勞工局「歲末春安聯合防災」1月21日將在奇景光電樹谷二廠附屬棟幼兒園新建土建工程辦理，透過跨機關合作，加強宣導及督導訪視，督促事業單位加強春節前後的各項防災工作及遵守預防過勞相關規定，確保市民與勞工朋友在春節期間的生命財產安全。