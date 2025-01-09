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南市農業局闢謠：濕地沒有蓋光電 黑面琵鷺數量增加

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

全球瀕臨絕種的黑面琵鷺今年依然隨著東北季風來臺度冬，臺南市黑面琵鷺主要的度冬地區在濱海，特別是在四草、曾文溪口、七股鹽田等重要濕地，臺南已成為黑面琵鷺在臺灣最大的棲息覓食場所，更代表臺南在棲地的環境優化逐漸顯現。

南市農業局表示，為提升野鳥救護應變能力，降低來臺度冬黑面琵鷺傷亡數量，自民國93年開始，每年皆於候鳥季進行「黑面琵鷺大量鳥類傷患救援演習」，邀請林業及自然保育署、生物多樣性研究所、台江國家公園管理處及各保育團體進行傷鳥救護醫療演練，確實精進政府部門與民間社團救護人員之野鳥救護實務經驗，強化各相關單位配合聯繫默契，現今已成立黑面琵鷺救傷群組，各單位相互聯繫互助，於發現傷鳥時能以最佳效率救治處理，並配合專業照顧使傷癒黑面琵鷺能成功野放回歸自然。

謠傳黑面琵鷺受光電裝置影響，致臺南度冬之黑面琵鷺數量下降。農業局指出，臺南市轄內依據濕地保育法劃設的重要濕地，尤其是外界關心的七股鹽田重要濕地，均沒有設置光電設施。且依據黑面琵鷺大台南監測記錄表顯示，113年12月28本市停棲黑面琵鷺為2,012隻，數量多於112年同期1,634隻，其數量並未下降。自110年度起更配合林業及自然保育署，持續推動瀕危物種及重要棲地生態服務給付，在七股、安南地區的陸上魚塭為黑面琵鷺營造更多友善的覓食棲息環境。

聚傳媒

濕地 臺南 黑面琵鷺

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