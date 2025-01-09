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曾文水庫邊沒自來水 台南梅嶺年吸40萬觀光客仍用山泉水

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南楠西梅嶺是國內知名賞梅觀光區，在寒流助攻催花下，梅花陸續綻放。圖／福來百年梅園提供
台南楠西梅嶺是國內知名賞梅觀光區，在寒流助攻催花下，梅花陸續綻放。圖／福來百年梅園提供

台南市楠西區梅嶺風景區每年吸引逾40萬人次的遊客，特別是梅花盛開季節，更是當地最重要的觀光時期，但至今梅嶺地區多無自來水，當地住戶與餐廳業者只能接用山泉水，在枯水期經常發生「搶水」的糾紛，居民抱怨「曾文水庫就在旁邊，卻沒有自來水，心情難以平衡。」

「沒有自來水很不方便，也影響觀光發展！」梅嶺當地灣丘里長龐順吉表示，當地約有一半的家庭無法用自來水，餐廳業者同樣都要接山泉水使用，因水利署每戶補助上限60萬元，因戶數太少造成工程費不足，自來水延管工程一再延宕，年初終於傳來好消息。

台南市政府爭取水利署補助，並配合行政院「加強無自來水地區供水改善計畫」，獲核定楠西區灣丘里梅嶺三期等7案延管工程，總工程經費4364.5萬元，預計於明年6月前完成，可全面解決梅嶺地區南188線及沿線聚落的供水問題。

梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文表示，當地住戶和餐廳業者長期依賴山泉水，但在枯水期，水源不足，生活與經營皆受到困擾。如今自來水延管工程已經確定，這對當地的產業與觀光發展無疑是一大利好。

南市府表示，山區自來水延管工程艱鉅，工程所需經費龐大，以楠西區灣丘里梅嶺地區供水延管工程，自來水管線沿南188區道至二層坪埋設長度約11公里，總工程經費約1.3億元，需設置12座加壓站 (含配水池) 及2座高地配水池，用地涉及國有地撥用之繁雜程序，如遇到私人土地，更有賴各機關溝通、協調與克服困難始能施作。

經發局說，全市無自來水用戶部分，截至去年底尚有列管58案，311戶，需求工程總經費約4.4億元。針對已列管案件，持續請區公所及水公司協助盤點確認符合中央補助計畫，以利市府經費發揮最大效益。

台南楠西梅嶺是國內知名賞梅觀光區，在寒流助攻催花下，梅花陸續綻放。圖／福來百年梅園提供
台南楠西梅嶺是國內知名賞梅觀光區，在寒流助攻催花下，梅花陸續綻放。圖／福來百年梅園提供

住戶 台南 曾文水庫

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