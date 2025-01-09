投入近3億經費 台南後壁後鎮排水災後重建啟動

台南後壁區後鎮排水去年因凱米颱風期間，降雨量超出保護標準，造成多處沖刷損壞，市府水利局災後雖全力搶修，恢復排水功能，不過，後鎮排水為後壁及鹽水區重要的排水路之一，為提高堤防結構穩固，水利局也向中央爭取重建工程經費約2.98億，預計今年5月可完成發包。

水利局說明，後鎮排水因去年凱米颱風日降雨量達452mm，超過區排100年期距保護標準，且八掌溪也在國道一號旁及台一線溢堤，導致後鎮排水位於竹圍後橋下游約1.9公里長堤防大範圍坡面開裂，不僅內部滲流沖刷掏空，水防道路也被沖刷損壞。

水利局除災後投入大量人力進行搶修恢復功能外，也向中央爭取經費約2.98億元，將辦理竹圍後橋下游長1.9公里堤防的重建工程，內容包含堤防坡面、基腳、水防道路重建，同時為提高堤防結構穩固，將採高標準設計，在堤內建構不透水層阻絕水路滲流，目前已啟動設計，預計今年5月前完成發包。

水利局指出，後鎮排水位於後壁區及鹽水區交界，主流長5.86公里，集水面積約2684公頃，最終排入八掌溪，流經新營、後壁及鹽水區，是相當重要的區域排水路，重建堤防高度將依照全國統一標準「10年重現期距之排洪能力且25年重現期距不溢堤」設計。

水利局也強調，將逐年推動後壁區易淹水區域治水建設，興闢抽水站及整治排水路等，希望能逐步減輕聚落及周邊農地洪患影響，同時持續推動多元治水。