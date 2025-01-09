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嘉義長庚醫院斥資超過1億元 新建永慶紀念公園竣工啟用
嘉義長庚醫院活化閒置土地，委託縣府建設處打造社區無障礙共融公園，斥資1億235萬元去年底竣工，命名為「永慶紀念公園」，打造兒童遊戲區、景觀水池等，縣長翁章梁今天視察公園現況，肯定溜滑梯及步道適合親子遊樂，目前已開放民眾使用。
縣長翁章梁說，長庚醫院拿出嘉義院區閒置土地，委託縣府打造社區公園，考量周邊人口尚未稠密、設施老化損毀問題，先以種植植栽、營造環境為主，公園的溜滑梯和步道，適合親子遊樂，未來鄰近居住人口增加後，將逐步充實運動休閒設施。
建設處表示，中央公園在嘉義長庚醫院後方，面積約3公頃，兒童遊戲區設有溜滑梯、跳樁和沙坑，以景觀水池為中心，鋪設2公里無障礙弧形步道，種植季節性開花的南洋櫻、藍花楹、苦楝、印度紫檀、阿勃勒，適合院區及臨近住戶休息放鬆。
建設處也說，中央公園是適合全齡使用的無障礙空間，工程總經費1億235萬元，中央公園景觀水池可提供雨水回收及儲水的功能，土丘觀景台可遠瞰故宮南院及整片公園綠地，還結合坡度讓遊具更有挑戰性，營造豐富多元休憩環境。
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