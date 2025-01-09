快訊

三重鄰損…莘聖建設這類低資本成風潮？ 地方人士曝小建商一優勢

最新民調56.7%支持修憲訴法 民進黨支持者也過半認同

Switch 2配件商官網放新主機影片沒在怕！任天堂突換「瑪利歐」照片洩端倪

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義長庚醫院斥資超過1億元 新建永慶紀念公園竣工啟用

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義長庚醫院斥資超過1億元，新建永慶紀念公園竣工啟用。圖／嘉義縣政府提供
嘉義長庚醫院斥資超過1億元，新建永慶紀念公園竣工啟用。圖／嘉義縣政府提供

嘉義長庚醫院活化閒置土地，委託縣府建設處打造社區無障礙共融公園，斥資1億235萬元去年底竣工，命名為「永慶紀念公園」，打造兒童遊戲區、景觀水池等，縣長翁章梁今天視察公園現況，肯定溜滑梯及步道適合親子遊樂，目前已開放民眾使用。

縣長翁章梁說，長庚醫院拿出嘉義院區閒置土地，委託縣府打造社區公園，考量周邊人口尚未稠密、設施老化損毀問題，先以種植植栽、營造環境為主，公園的溜滑梯和步道，適合親子遊樂，未來鄰近居住人口增加後，將逐步充實運動休閒設施。

建設處表示，中央公園在嘉義長庚醫院後方，面積約3公頃，兒童遊戲區設有溜滑梯、跳樁和沙坑，以景觀水池為中心，鋪設2公里無障礙弧形步道，種植季節性開花的南洋櫻、藍花楹、苦楝、印度紫檀、阿勃勒，適合院區及臨近住戶休息放鬆。

建設處也說，中央公園是適合全齡使用的無障礙空間，工程總經費1億235萬元，中央公園景觀水池可提供雨水回收及儲水的功能，土丘觀景台可遠瞰故宮南院及整片公園綠地，還結合坡度讓遊具更有挑戰性，營造豐富多元休憩環境。

嘉義長庚醫院斥資超過1億元，新建永慶紀念公園竣工啟用。圖／嘉義縣政府提供
嘉義長庚醫院斥資超過1億元，新建永慶紀念公園竣工啟用。圖／嘉義縣政府提供
嘉義長庚醫院斥資超過1億元，新建永慶紀念公園竣工啟用，縣長翁章梁（右一）今天勘查現況 圖／嘉義縣政府提供
嘉義長庚醫院斥資超過1億元，新建永慶紀念公園竣工啟用，縣長翁章梁（右一）今天勘查現況 圖／嘉義縣政府提供
嘉義長庚醫院斥資超過1億元，新建永慶紀念公園竣工啟用。圖／嘉義縣政府提供
嘉義長庚醫院斥資超過1億元，新建永慶紀念公園竣工啟用。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 長庚

延伸閱讀

嘉義文化獎頒獎 表彰4人奉獻文化藝術

亞洲無人機AI創新中心 翁章梁：規劃二館招更多業者

嘉縣竹崎高中學生新宿舍落成 全新住宿環境照顧偏鄉學子

財劃法三讀通過 翁章梁：不完整討論過程、存在不少變數

相關新聞

嘉義長庚醫院斥資超過1億元 新建永慶紀念公園竣工啟用

嘉義長庚醫院活化閒置土地，委託縣府建設處打造社區無障礙共融公園，斥資1億235萬元去年底竣工，命名為「永慶紀念公園」，打...

台南環保局小金雞母「藏金閣」再創新高 民眾買老家具闢館收藏

台南市環保局藏金閣是小金雞母，每個月辦理1次拍賣，去年營業額334萬元，再創新高，連帶也使二手交換的免費市集活動熱絡，共...

嘉義市年貨大街下周連4天開賣 好康優惠抽獎送蛇年燈籠

年節將近，嘉義市年貨大街又來了！18日周六至21日連續4天，每天早上9時半到下午5時，在文化路中央廣場熱鬧登場，18日周...

反性別暴力 嘉市警婦幼安全走廊揭幕

嘉義市警局善用4樓婦幼隊辦公室外白牆，設計以反性別暴力為主題繪製婦幼安全宣導走廊，將跟蹤騷擾防制、性騷擾防治、兒少性剝削...

解決梅嶺風景區無自來水 南市府再爭取4千多萬元延管

為改善偏遠地區用水問題，台南市政府向經濟部水利署爭取補助經費，今年再配合行政院「加強無自來水地區供水改善計畫」，編列自來...

全台獨創！嘉市「小綠人」不只有火雞燈 大白熊燈接續現身吸睛

嘉義市府繼有事青年節創意發想小綠人結合火雞燈後，昨天接續在火車站前文化、民族路口，以及中正、興中、光華路口等2處路口，設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。