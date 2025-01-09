台南環保局小金雞母「藏金閣」再創新高 民眾買老家具闢館收藏

台南市環保局藏金閣是小金雞母，每個月辦理1次拍賣，去年營業額334萬元，再創新高，連帶也使二手交換的免費市集活動熱絡，共交換4300多件，讓垃圾減量，資源循環再利用。有人專收櫥櫃等特色老物，為了放置這些東西還闢設收藏館，成為環保佳話。

台南市環保局統計去年藏金閣拍賣日活動成果，參訪人數超過1.5萬人次，年度營業額334萬餘元，其中二手家具4398件、二手腳踏車415輛、美學商品2860件、紙塑租借及客製化訂製191件。

櫥櫃是最受歡迎的特色拍賣品，幾乎每次拍賣都吸引多人競標，而木工師傅利用回收木頭及腳料製作的創意品也很受歡迎，師傅也會針對不同節慶開發迎合節慶的物件，特別是燈籠等，吸引民眾搶購及收藏。

環保局表示，有位住在關廟的男子經常光顧拍賣會，競標餐櫥櫃、屏風、花雕紋路家具的老東西，已累積購買數十件，由於櫥櫃都是大東西，為了放置這些收藏，在老家闢設收藏館，除了是對師傅修復技術的肯定，也讓活動更有意義。

常參加拍賣會的陳姓男子說，師傅熟練工法把二手家具修繕出極近全新，且經常會挖到具有歷史風味的家具，所以平時都會常來參觀，期待挖到新寶物。

除了拍賣活動，還有免費市集的二手物交換，去年參與活動人數約6500人，共交換4300件，每次都交換數百件物品。環保局長許仁澤表示，知足藏樂二手免廢市集主打無現金交易，並配合永續發展SDGs指標，設計一系列有趣闖關遊戲攤位，民眾透過遊戲闖關獲得專屬金幣，即可持金幣至二手市集交換所需物品，透過二手物交活動邁向零廢棄觀念並強化垃圾減量理念。

為推廣二手資源再利用，藏金閣秉持修護再製理念，利用市民丟棄的大型傢俱及腳踏車，經專業木工重新賦予物品新生命延續再利用價值。師傅的技術獲得稱讚，也常有人因家裡的實木、原木家具損壞而送來修理。科長邱瑞基說，不是每件都能修，若損壞太嚴重，修理費用太高，就會建議買新的，除非具有紀念或收藏價值，才會修理。