嘉義市年貨大街下周連4天開賣 好康優惠抽獎送蛇年燈籠

年節將近，嘉義市年貨大街又來了！18日周六至21日連續4天，每天早上9時半到下午5時，在文化路中央廣場熱鬧登場，18日周末開幕，免費發放限量福袋。

市府說，活動期間免費領取限量蛇年燈籠、書法老師題字春聯與打卡牆好禮，消費滿300元天天抽萬元現金，每日超過千項禮品拿不完，最低至少3%回饋折價金。現場舞台有精彩表演、有獎徵答、1元競標，歡迎民眾相揪親朋好友一起「來嘉過年」。

建設處表示，年貨大街成為嘉市年度盛事之一，市民期待年貨大街，今年精益求精網羅55家攤商，配合國家永續發展目標，農漁特產區嚴選符合SDG14保育海洋生態與SDG15保育陸域生態優質店家。

招募無包裝商店、近8成參展店家可使用多元支付及電子發票載具等無紙化交易，促使達成SDG12責任消費及生產；打破城郊藩籬，在年貨大街看得見嘉義地區自產自銷的多元商品樣貌，實踐SDG11永續城鄉，打造永續家園。

年貨大街一應俱全，除年貨、各式年菜與新鮮農漁產品外，更有最具嘉義代表性品牌店家，包含福義軒、樂檸漢堡、聖保羅、阿潘肉包、新台灣餅舖與平安京鯛魚燒等，集合排隊名店人氣，提升年貨大街買氣。

年貨大街18日周末上午開幕，免費發放限量福袋，開幕好禮免費抽，21日最終日摸彩抽出iPhone 16 Pro、Dyson空氣清淨機、任天堂Switch大獎，活動詳情，請見2025嘉義市年貨大街網站（https://chiayinewyear.vrworld.com.tw/）。