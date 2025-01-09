王定宇偕會計師公會歲末贈米 挹注台南老人共餐據點

民進黨立委王定宇與台灣省會計師公會連續9年合辦歲末贈米活動，今年捐贈量達3000公斤更為充裕，將分送台南市南關線地區及東區各老人共餐據點使用。

年終贈米活動今天在王定宇台南市東區服務處舉行，王定宇與台灣省會計師公會副理事長吳岳峰等人出席，各受贈單位里長、社區發展協會會長到場代表受贈。

王定宇致詞表示，會計師公會贈米善舉至今已持續9年，今年贈米總量達3000公斤，各受贈單位在使用上將更為充裕。

他說，會計師公會平時服務工商業，受贈方里長們忙於里務，但都願意為社會弱勢、老人共餐付出心力，雙方都是社會良善力量，很高興在這9年來擔任贈米善舉中介角色，今年這批米將分送南關線地區與東區各老人共餐據點，讓會計師公會愛心無遠弗屆。

吳岳峰表示，與王定宇合辦歲末贈米活動已成傳統，會計師工作雖較為嚴謹，但各項愛心活動從不落人後，歲末贈米送出的不僅是溫馨，更是一份愛心，感謝王定宇深耕基層，熟知民情，協助把米精準發送到到需要的社區與單位。

受贈單位代表、東區大智里長黃日新表示，王定宇與會計師公會多年來照顧社區老人與弱勢，從捐贈端到提供社區老人食用，是大家共同努力成果，代表各受贈單位致謝。