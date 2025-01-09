反性別暴力 嘉市警婦幼安全走廊揭幕

嘉義市警局善用4樓婦幼隊辦公室外白牆，設計以反性別暴力為主題繪製婦幼安全宣導走廊，將跟蹤騷擾防制、性騷擾防治、兒少性剝削防制、家庭暴力及性侵害防治等等婦幼安全重點議題，以圖文並茂的方式繪製於牆上，為原本空曠單調的白牆增添了豐富色彩，藉此深化大眾對婦幼安全的認識。

市警局今天上午舉辦婦幼安全走廊揭幕活動，邀請榮光幼兒園的小朋友穿上可愛的小萌警服裝，與警察大白熊歡樂互動；小朋友爭相與警察大白熊合影，在充滿童趣的氛圍中輕鬆學習婦幼安全知識，現場氣氛溫馨熱鬧。

局長沈炳發送象徵平安與祝福的「蛇麼都平安」紅包袋、春聯，以及警察大白熊驚喜包，贈予在場的小朋友、老師與媒體朋友，並祝福大家「蛇麼都平安」、「蛇麼都快樂」。