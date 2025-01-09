解決梅嶺風景區無自來水 南市府再爭取4千多萬元延管

為改善偏遠地區用水問題，台南市政府向經濟部水利署爭取補助經費，今年再配合行政院「加強無自來水地區供水改善計畫」，編列自來水延管工程配合款，順利爭取水利署核定楠西區灣丘里梅嶺三期等7案延管工程，總工程經費4364.5萬元，解決61戶用水問題。

市長黃偉哲表示，山區自來水延管工程艱鉅，工程所需經費龐大，以楠西區灣丘里梅嶺地區供水延管工程，自來水管線沿南188區道至二層坪埋設長度約11公里，總工程經費約1.3億元，需設置12座加壓站 (含配水池) 及2座高地配水池，用地涉及國有地撥用之繁雜程序，如遇到私人土地，更有賴各機關溝通、協調與克服困難始能施作。

為改善梅嶺地區用水問題，指示市府經濟發展局積極爭取中央補助經費，分期施作梅嶺地區供水延管工程，今年度再順利爭取3300萬元施作「灣丘里梅嶺三期供水延管工程」，預計2026年6月前完工通水，將完成梅嶺風景區南188區道至二層坪全線供水，除解決沿線各部落及遊客用水問題外，亦帶動梅嶺風景區觀光產業，有助於台南山區整體經濟發展。

經濟發展局長林榮川表示，部分偏鄉地區長期無自來水使用，市府以「無自來水地區供水改善計畫─自來水延管工程」配合款經費挹注，及積極爭取中央經費補助，終於可以使用自來水。

例如楠西區灣丘里梅嶺、東山區南勢里174線部落、白河區關嶺里5鄰、玉井區中正里6鄰及9鄰等延管工程，均透過中央與地方合作溝通協調，有效改善居民飲用水條件，提升生活品質。

市府統計2019至2024年計爭取自來水延管工程經費約4億元，施作98案供水延管工程，受益戶數761戶。

後續針對部分偏遠尚未有自來水地區，將持續與第六區管理處邀集相關單位實地勘查，確認相關費用、環境條件及評比之各要項內容，向經濟部水利署提報評比，爭取更多經費補助，辦理無自來水地區延管工程，解決民眾飲用水問題。