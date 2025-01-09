全台獨創！嘉市「小綠人」不只有火雞燈 大白熊燈接續現身吸睛

嘉義市府繼有事青年節創意發想小綠人結合火雞燈後，昨天接續在火車站前文化、民族路口，以及中正、興中、光華路口等2處路口，設置吉祥物「大白熊燈」，全台獨創小綠人城市觀光意象，吸引用路人眼光。

市府交通部透過大白熊吉祥物創作者SMART莊信棠授權，將大白熊圖像以剪影方式，融入行人專用號誌 (小綠人)第三燈箱搭配小綠人一同顯示，透過加裝燈箱的方式，將大白熊燈融入行人專用號誌運作中，讓行人號誌更為醒目，展現獨有城市觀光意象。

交通處去年9月在文化路夜市、中正路商圈，設置火雞燈創意構想深獲民眾好評，現今同樣在嘉義車站前知名觀光景點大白熊附近的中山路與中正路口、林森西路口等2處行人專用號誌燈（小綠人）加裝燈箱，透過LED燈面動態圖像，結合嘉市知名地標大白熊圖案，伴隨小綠人動態圖像，吸引停等紅燈的行人注意行人專用燈號，希望藉此減少行人因低頭使用手機，或其他不專心行為而忽略行人燈號的危險。

交通處表示，這次大白熊燈由莊信棠 (SMART)無償提供設計構想動畫檔，授權交交通處號誌廠商-尚正科技公司進行LED面板技術設計開發，順利推動大白熊燈的執行。