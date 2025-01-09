嘉義最夯景點「蘭潭」過去什麼風情？ 前輩書畫家林玉山畫作揭秘

觀光署統計，2023年1月至11月嘉市蘭潭風景區遊客人次146萬多人，成為嘉縣市最夯景點。蘭潭未建成水庫前是什麼風情？目前嘉市立美術館展出的「拾景剪影-林玉山的寫生與旅行」，其中「諸羅風情」作品，描畫蘭潭開闢前的梯田山村景色，這次展出還附寫生稿，極其難得，林玉山創作背後有故事。

退休的文化局長賴萬鎮說，美術館展出林玉山作品「諸羅風情」，是描畫蘭潭開闢前的梯田山村景色，作品原懸掛在文化局長辦公室。這次展出還附有寫生稿，極其難得。

近年，台灣近現代前輩書畫家在藝壇持續受關注，並予以國家級高度肯定者，當可說是林玉山。2015年林玉山膠彩畫「蓮池」，經公告指定為「國寶」，成為台灣近現代畫家第1件國寶級作品，同年底在嘉義市慈龍寺廟內林玉山所繪五幅壁畫精彩重現。

美術館1樓展間「始於諸羅」入口處，就看到「諸羅風情」，林玉山1993年作「諸羅風情」。題識：「蘭潭不見當年景，化作滄溟感萬千。六十年前紅毛埤寫生稿。時癸酉仲秋桃城人玉山畫。」該畫作乃根據60年前紅毛埤的寫生稿繪製成，也就是1933年獲得第七回台展特選與台展賞「夕照」一作的寫生稿。「紅毛埤」位於嘉市東郊山仔頂附近，為「蘭潭」的古稱，相傳為300年前荷蘭人所鑿，因而得名。

林玉山有一次在畫友林東令帶領下，騎自行車到市郊，山丘高處，往下一望，宛如世外桃源，不禁雀躍不已。遠方瑰麗蘭潭山林，柔和的夕照灑落映照在大片圓弧形的環狀梯田，如同綻放中的重瓣花朵。

近景蹊徑上的水牛，引導觀者緩緩歸望中景房舍。林玉山的「夕照」美景，後經徵收農地改建為蘭潭水庫，今已不復見，1933年的「夕照」如今也下落不明，僅能憑黑白圖片想像；時隔一甲子，年少美麗印象雖已沒入水庫，林玉山再次創作的「諸羅風情」記錄這段地景歷史，尤顯得彌足珍貴。